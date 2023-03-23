ستروماييه يلغي ثلاث حفلات في فرنسا "لأسباب صحية"

ألغى المغني ستروماييه الذي يحيي حالياً جولة موسيقية للترويج لألبومه "مولتيتود"، ثلاث حفلات كان مقرراً أن يحييها هذا الأسبوع في شرق فرنسا، وذلك "لأسباب صحية"، على ما أعلنت الأربعاء شركتا إنتاج يتعامل المغني معهما.وأشارت شركتا "اوغوري بروداكشن" و"موسار" إلى أنّ الحفلات المُلغاة هي واحدة كان مقرراً تنظيمها مساء الأربعاء في زينيت دو ستراسبورغ، وحفلتين كان يُفترض أن يحييهما المغني البلجيكي الخميس والجمعة في أمنيفيل (موسيل، شرق).وستُرد المبالغ التي دفعها مَن اشتروا تذاكر للحفلات إلى هؤلاء.وستروماييه (38 عاماً) المتحدّر من بروكسل، هو أحد الفنانين الناطقين بالفرنسية الذين يسجّلون أعلى مبيعات في العالم.ويحظى المغنّي بشعبية كبيرة في فرنسا إذ فاز باثنتين من جوائز فيكتوار الموسيقية التي أوزعت في شباط/فبراير، إحداهما أفضل عن ألبوم ("مولتيدود") والثانية جائزة مغني العام.وبعد فترة استراحة نتيجة معاناته من الإجهاد المفرط عقب حفلات موسيقية أحياها للترويج لألبومه "راسين كاري" الصادر عام 2013، عاود ستروماييه إقامة الحفلات عام 2022.ويحيي المغني البلجيكي حالياً جولة أوروبية، مع عدد من الحفلات المرتقبة في كانون الأول/ديسمبر 2023. ومن المفترض أن يحيي حفلتين في 29 و30 آذار/مارس في زينيت دو نانت (غرب فرنسا)، بحسب الموقع الالكتروني الذي يُدرج الحفلات.