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اتّهام مشاهير بينهم ليندسي لوهان وجايك بول في قضية مرتبطة بالعملات المشفرة

فنّ
2023-03-23 | 10:20
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اتّهام مشاهير بينهم ليندسي لوهان وجايك بول في قضية مرتبطة بالعملات المشفرة
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اتّهام مشاهير بينهم ليندسي لوهان وجايك بول في قضية مرتبطة بالعملات المشفرة

اتّهام مشاهير بينهم ليندسي لوهان وجايك بول في قضية مرتبطة بالعملات المشفرة

اتّهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الممثلة ليندسي لوهان وصانع المحتوى على يوتيوب جايك بول وستة مشاهير آخرين بالترويج للعملات المشفرة على وسائل التواصل الاجتماعي من دون الكشف عن تقاضيهم أموالاً للقيام بذلك.

وتأتي هذه الأحكام في إطار قضية تستهدف رجل الأعمال جاستن سان على خلفية تسويق أصول "ترونيكس" و"بيت تورنت" من العملات المشفرة من دون التسجيل لدى السلطات المختصة، والتلاعب بتداول العملات المشفرة على منصته.

هذه القضية واحدة من قضايا عدة أمام الهيئات الأميركية للأسواق المالية التي كثفت حملتها على العملات المشفرة منذ الانهيار الكبير لشركة "اف تي اكس" الرائدة في القطاع نهاية العام الماضي.

وتتهم لجنة الأوراق المالية والبورصات سان بالسعي إلى تعزيز "ترونيكس" من خلال اصطناع مظهر يدل إلى التجارة في السوق الثانوية من خلال جعل موظفيه يشترون الأصول ويبيعونها.

وقال رئيس اللجنة غاري غينسلر في بيان إن "هذه الحالة تُظهر مجدداً المخاطر العالية التي يواجهها المستثمرون عندما يتم عرض الأوراق المالية للأصول المشفرة وبيعها من دون التصريح عنها بشكل مناسب".

وأوضح غينسلر أن سان كان يحث المستثمرين أيضاً على شراء العملات المشفرة من خلال حملة أخفى فيها هو ومروجوه المشاهير حقيقة أنهم حصلوا على أموال في مقابل تغريداتهم.

ومن دون الاعتراف بالذنب أو إنكاره، وافق لوهان وبول على دفع 40670 دولاراً و101887 دولاراً على التوالي، كتعويض وغرامات في هذه القضية.

كما وافقت ممثلة الأفلام الإباحية ميشيل مايسون (المعروفة أيضاً باسم كندرا لوست)، ومغني الراب ليل ياتي (مايلز باركس ماكولوم) والمغنيان ني يو (شافر سميث) وأيكون (أليون ثيام) على تسوية الدعوى.

وفي المقابل، لم يكن مغني الراب سولجا بوي (دياندري كورتيس واي) والمغني على يوتيوب أوستن ماهون، جزءاً من التسوية.

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