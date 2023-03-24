في تونس... وزارة التربية تُعلن اتخاذ الاجراءات لايقاف مسلسل تلفزيوني رمضاني لهذا السبب!

أثار مسلسل تلفزيوني جديد بدأ عرضه لمناسبة حلول شهر رمضان جدلًا واسعاً في تونس، أدّى إلى انتقاد وزير التربية التونسي الجمعة بشدة العمل التمثيلي، معتبراً أنه "يسيء" إلى النظام التعليمي في تونس وإلى التلاميذ.

وبعد بث الحلقة الأولى من مسلسل "فلّوجة" ليل الخميس، وهو اسم المدينة العراقية التي كانت معقلا للمقاتلين السنة المناهضين للغزو الأميركي للعراق عام 2003، اندلع الجدل على نطاق البلاد.

وبحسب وكالة فرانس برس الإخبارية، فيعالج المسلسل من إخراج سوسن الجُمني وإنتاج تلفزيون "الحوار التونسي"، موضوع انحراف المراهقين والعلاقات المتوترة بين التلاميذ والأساتذة وعائلاتهم.

وخصصت الحلقة الأولى لإبراز المصاعب التي واجهت أستاذة في التعامل مع تلاميذ الفصل الذين كتبوا على سيارتها بالانكليزية "مرحبا في فلّوجة" ما أثار غضبها.

كما يتطرق المسلسل المثير للجدل إلى ظاهرة بيع وتوزيع الأقراص المخدرة للتلاميذ من قبل منحرفين، وهي ظاهرة موجودة في المدارس التونسية.

وفي تصريحات لمحطة إذاعية خاصة، أعلن وزير التربية محمد علي البوغديري "ستُتخذ كلّ الاجراءات لايقاف المهزلة التي أساءت للعائلات".