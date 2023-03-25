بعدما أعلنت إليسا فوزها قضائياً... زياد برجي يخرج عن صمته ويردّ ببيان!

بعدما أعلنت الفنانة إليسا عبر تويتر فوزها في القضية التي رفعتها منذ أشهر ضد زياد برجي والشاعر أحمد ماضي، خرج برجي عن صمته من خلال بيانٍ نشره عبر صفحته الرسمية على انستغرام.



وجاء في البيان:" لا شك أن قرار العجلة الذي وصلنا اليوم كان مفاجئًا لنا بما أننا لم نتبلغ عن وجود أي دعوى في هذا الموضوع ولم يتم الإستماع الينا أو بيان دفاعنا وبالنتيجة إن جميع القرارات التي تصدر بهذه الطريقة هي قرارات مؤقتة والعبرة في الخواتيم."