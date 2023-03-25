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المسلسل الإيراني "ذي أكتور" يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان "سيريز مانيا"

فنّ
2023-03-25 | 07:46
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المسلسل الإيراني &quot;ذي أكتور&quot; يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان &quot;سيريز مانيا&quot;
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المسلسل الإيراني "ذي أكتور" يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان "سيريز مانيا"

المسلسل الإيراني "ذي أكتور" يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان "سيريز مانيا"

منحت الجائزة الكبرى في مهرجان "سيريز مانيا" Series Mania الذي اختتم مساء الجمعة في مدينة ليل شمال فرنسا، للمسلسل الإيراني "The Actor" "ذي أكتور"، من جانب لجنة تحكيم دولية برئاسة المنتجة الأميركية ليزا جوي، مؤلفة مسلسل الخيال العلمي "ويست وورلد".

هذا العمل المؤلف من 26 حلقة مدة كل منها 52 دقيقة، وهو أول مسلسل إيراني يتم اختياره للمنافسة في مسابقة دولية، يروي قصة ممثلين لامعين عاطلين عن العمل يضعان موهبتهما في خدمة الأفراد، قبل أن يلفتا انتباه وكالة غامضة تبدي اهتماماً بأدائهما.

ومن بين أبطال المسلسل الممثل نويد محمد زاده الذي عرف خصوصاً بدوره في "جاست 6,5" و"إخوة ليلى".

ومنحت جائزة أفضل ممثلة إلى مارجو بانسيلون عن دورها في مسلسل "دو جراس" الذي ستعرضه قناة "آرتي" الفرنسية الألمانية، وهو عمل تشويقي تتمحور أحداثه حول العاملين في ميناء لوهافر شمال غرب فرنسا، وما يواجهونه على صعيد عمليات تهريب الكوكايين.

وأعطيت جائزة أفضل ممثل لمايكل شين عن أدائه في المسلسل البريطاني "بسب إنترستس" لشخصية أب يكافح من أجل تثبيت حقوق ابنته التي تعاني من إعاقة مستعصية.

وحصل المسلسل السويدي "بلاك ووتر" على جائزة أفضل مسلسل من لجنة تحكيم فئة "البانوراما الدولية" برئاسة الكاتب إيرفيه لو تيلييه، الحائز جائزة جونكور الأدبية الفرنسية العريقة عام 2020 عن روايته "لانومالي".

وفي فئة الأعمال الفرنسية، فاز المسلسل السياسي "سو كونترول" الذي يبث قريباً على قناة "ارتي"، من بطولة ليا دروكير، بجائزة أفضل مسلسل التي تمنحها لجنة تحكيم من الصحافة العالمية.

في هذه الفئة أيضاً، مُنحت جائزة أفضل ممثلة لكليمنتين سيلارييه لأدائها في مسلسل "لي راندونوز" الجديد على قناة "تي اف 1"، والذي يروي قصة عملية تسلق طموحة لجبال الألب من جانب ست نساء مصابات بالسرطان.

حصل الممثل الشاب كاريل براون، من مسلسل "أسبرجيرل" على جائزة أفضل ممثل.

وهو يؤدي في هذا العمل دور ابن نيكول فيروني الذي تشخص إصابته بالتوحد في وقت تخفي والدته إصابتها باضطراب طيف التوحد للحفاظ على حقها بحضانته.

وبحسب حصيلة أولى، استضاف المهرجان في مدينة ليل 85 ألف مشارك و3800 شخص من المهنيين في القطاع خلال نسخة 2023، وهي "أرقام تخطت بكثير التوقعات"، وفق إدارة المهرجان في بيان.
 

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