اللبنانية مارلين نعمان تبهر لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" بنسخته الفرنسية!

اللبنانية مارلين نعمان تبهر لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" بنسخته الفرنسية!



تمكنت الفنانة اللبنانية مارلين نعمان من إذهال لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس The Voice" بنسخته الفرنسية من خلال أدائها أغنية Je suis malade للفنانة لارا فابيان على الطريقة الشرقية برفقة عازف على العود مما جعل الأداء فريدًا ومميزًا. كما غنّت مقطعاً باللغة العربية.



وأبهر أداء مارلين نعمان الحكام الأربعة في البرنامج وجعلهم يدورون بكراسيهم والتنافس للحصول على هذه الموهبة.