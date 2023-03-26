اعتقال الممثل الأميركي جوناثان ميجورز بتهمة الاعتداء على امرأة

اعتقل الممثل جوناثان ماجورز يوم السبت في مانهاتن بتهمة الخنق والاعتداء والتحرش وفقًا لشرطة في نيويورك.وقالت السلطات إن ماجورز قد إعتقل، ونُقلت الضحية التي وصفت بأنها امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا فقط، إلى المستشفى بعد إصابتها في رأسها ورقبتها.وقالت كاري جوردون، المتحدثة بإسم ماجورز، في بيان إنه "لم يرتكب أي خطأ، ونتطلع إلى تبرئة اسمه وتوضيح ذلك".ولم تقدم الشرطة أي معلومات إضافية عن الحادث.