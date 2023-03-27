كانييه ويست يعلن تخليه عن الآراء المعادية للسامية

أعلن كانييه ويست السبت في منشور عبر إنستغرام تخليه عن آرائه المعادية للسامية، قائلا إن مشاهدته الممثل جوناه هيل في فيلم "21 جامب ستريت" جعلته "يحب اليهود من جديد".وأطلق مغني الراب، المعروف رسمياً باسم "يي"، في الأشهر القليلة الماضية سلسلة تصريحات معادية للسامية، إذ ردد في مناسبات عدة عبارة "أنا أحب هتلر"، ما دفع بشركة "أديداس" العملاقة في مجال المنتجات الرياضية ودُور أزياء أخرى إلى وقف تعاونها معه. كذلك مُنع المغني من استخدام معظم الشبكات الاجتماعية لفترات معينة.وكتب كانييه ويست على حسابه في إنستغرام "مشاهدة جوناه هيل في "21 جامب ستريت" جعلتني أحب الشعب اليهودي من جديد".وأضاف "يجب ألا يحوّل أي كان غضبه على شخص أو اثنين إلى كراهية في حق ملايين الأبرياء".وشدد ويست في منشوره على أنه "لا يمكن وصف أي مسيحي بأنه معاد للسامية علماً بأن المسيح نفسه كان يهودياً. شكراً جوناه هيل، أحبك".ودعا مستخدمون للشبكات الاجتماعية في تعليقاتهم على بيان مغني الراب إلى الحذر في مقاربته.وكتب أحد مستخدمي تويتر "الأمور لا تتم بهذه الطريقة يا كانييه. الضرر وقع، وبذور الكراهية التي زرعتَها أنبتت بالفعل".في العام الماضي، حُظر مغني الراب الذي كاشف الرأي العام بمشكلاته النفسية، لفترة وجيزة من إنستغرام لانتهاكه سياسات الشبكة الاجتماعية أثناء طلاقه العاصف من نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.وقالت شركة أديداس في مطلع الشهر الحالي إنها لا تزال تفكر في ما يجب فعله بمخزونها الضخم من سلع "ييزي"، بعد إنهاء شراكتها مع كانييه ويست في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وقالت المجموعة عند إعلان نتائجها المالية لعام 2022، إن عدم بيع الملابس والأحذية المرتبطة بمغني الراب سيكبّدها خسائر في الإيرادات بقيمة 1,3 مليار دولار.