ما سبب بكاء ابنة نادين نسيب نجيم؟ (صورة)

ما سبب بكاء ابنة نادين نسيب نجيم؟ (صورة)

شاركت الممثلة اللبنانيّة نادين نسيب نجيم متابعيها بأحدث صورةٍ لابنتها هافين وهي تبكي، فما السبب؟

في التفاصيل، أوضحت الممثلة نادين نسيب نجيم سبب بكاء ابنتها عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق انستغرام، وهو أن الإبنة اندمجت في أحداث مسلسل والدتها الجديد.

وعلّقت نادين نجيم "كيف يمكنني أن أشرح لها أن الأمر مجرّد تمثيل؟".