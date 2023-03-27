محمد منير ينتعل فردتي حذاء مختلفتين... شاهدوا الصورة الّتي غزت الانترنت!

محمد منير ينتعل فردتي حذاء مختلفتين... شاهدوا الصورة الّتي غزت الانترنت!

انتشرت صورة للفنان المصري محمد منير خلال تسجيل أغنية جديدة برفقة المخرج خالد يوسف والملحن وليد سعد، لكن اللقطة غزت مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية.

أمّا السبب فيعود الى ظهور الفنان محمد منير وهو ينتعل فردتي حذاء مختلفتين، وهو الأمر الّذي أثار حيرة المتابعين، فهل اعتمد هذه الاطلالة كموضة جديدة أو ارتدى الحذاء عن طريق الخطأ؟