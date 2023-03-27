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باسم ياخور حديث السوشل ميديا... روّاد الإنترنت يتعاطفون مع عبدو العربجي!
فنّ
2023-03-27 | 06:04
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باسم ياخور حديث السوشل ميديا... روّاد الإنترنت يتعاطفون مع عبدو العربجي!
باسم ياخور حديث السوشل ميديا... روّاد الإنترنت يتعاطفون مع عبدو العربجي!
تحوّل الممثل السوري باسم ياخور الى حديث مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية، بعدما تفاعل متابعو مسلسل "العربجي" الّذي يُعرض عبر شاشة الـ LBCI بكثافة مع أحداث العمل الشيّقة.
وتعاطف عدد كبير من المشاهدين مع شخصيّة عبدو العربجي الّتي تتعرّض للظلم من قبل أبو حمزة (يؤدّي دوره الممثل السوري سلّوم حداد) والمؤامرة الّتي يحيكها بالاتفاق مع الداية بدور الّتي تلعب دورها الممثلة ديما قندلفت.
وسرعان ما اعتبر البعض مشهد تقبيل عبدو العربجي لقدم أبو حمزة كي يستر على فضيحة ابنته هو قمّة الظلم في الحياة، وأعربوا عن حماسهم لمتابعة تطوّرات الأحداث المقبلة.
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