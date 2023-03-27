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فيلم الإثارة "جون ويك: تشابتر 4" يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فنّ
2023-03-27 | 08:49
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فيلم الإثارة "جون ويك: تشابتر 4" يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فيلم الإثارة "جون ويك: تشابتر 4" يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
تصدّر فيلم الإثارة "جون ويك: تشابتر 4" من إنتاج شركة "لاينزغيت"، شباك التذاكر في أميركا الشمالية فور انطلاق عروضه، محققاً إيرادات بلغت 73.5 مليون دولار، وفق تقديرات أصدرتها شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.
ووصف المحلل ديفيد أ. غروس هذه النتائج بـ"الانطلاقة الرائعة"، مؤكداً أنّ كل فيلم من سلسلة جون ويك تمكّن من التفوّق على الجزء السابق.
ولاقى الفيلم إشادات عالمية، إذ كتبت صحيفة "واشنطن بوست" في مقالة "لو أنّ أفلام الحركة كلّها جيدة جداً على نحو هذا العمل"، إلا أنّ البعض انتقد عدد الأشخاص الذين يُقتلون خلال أحداث العمل والبالغ 100 شخص.
ويعود الفضل في نجاح توليف الفيلم، بصورة كبيرة، إلى المخرج تشاد ستاهلسكي. ويتناول "جون ويك: تشابتر 4" الذي يتولى بطولته كيانو ريفز، قصة قاتل محترف يحارب مجموعة إجرامية دولية تضم أعضاء جسّد أدوارهم كل من دوني ين وبيل سكارسغارد ولورنس فيشبورن.
وتراجع إلى المرتبة الثانية فيلم "شازام! فيوري أوف ذي غادز" الذي كان تصدر شباك التذاكر الأسبوع الفائت، محققاً في عطلة نهاية هذا الأسبوع 9.7 ملايين دولار فقط. ووصفت مجلة "فراييتي" هذه النتيجة بأنها "من أسوأ النتائج التي تحققها أفلام الأبطال الخارقين الهوليوودية الكبرى". والعمل من بطولة زاكاري وأشر أنجيل وآدام برودي.
وحلّ ثالثاً في الترتيب فيلم الرعب "سكريم 6" من إنتاج "باراماونت" و"سباي غلاس ميديا"، مع إيرادات بـ8.4 ملايين دولار. ويؤدي أدوار البطولة فيه كل من ميليسا باريرا وجينا أورتيغا وسكيت أولريش.
أما في المرتبة الرابعة، فجاء فيلم "كريد 3" حاصداً 8.37 ملايين دولار. ويتناول العمل مجدداً قصة أدونيس كريد، نجل أبولو، الذي يعود عن اعتزاله ليخوض مواجهة مرتقبة جداً مع صديق قديم، وهو أول فيلم من إخراج مايكل ب. جوردن الذي يؤدي في الوقت نفسه الدور الرئيسي.
وتراجع إلى المركز الخامس فيلم التشويق الخيالي العلمي "65" بعدما حلّ رابعاً الأسبوع الفائت. وحقّق العمل، وهو من إنتاج "سوني" و"كولومبيا بيكتشرز" وبطولة آدم درايفر، 3.3 ملايين دولار.
وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في ترتيب الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية هذا الأسبوع:
6. آنت-مان أند ذي واسب: كوانتومانيا (2.4 ملايين دولار)
7. كرايزي بير (2.1 مليون دولار)
8. دجيزس ريفوليوشن (مليونا دولار)
9. تشامبيينز (1.5 مليون دولار)
10. أفاتار: ذي واي أوف ووتر (1.4 مليون دولار)
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