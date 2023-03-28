برنامج تلفزيوني يفضح حسن شاكوش على الهواء... وزوجته كادت تطلب الطلاق! (فيديو)

تحوّل اسم مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش الى الاسم الأكثر تداولاً في الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد انتشار فيديو بعنوان "خناقة قوية بين شاكوش وزوجته على الهواء ويغادر الاستديو منفعلاً بسبب شيخ الحارة".

في التفاصيل، تفاجأ الفنان حسن شاكوش وزوجته ريم بادعاءات "شيخ الحارة" أثناء حلولهما ضيفين على برنامج "العرافة"، وتمّ اتهام حسن شاكوش بزواج سرّي.

وكادت ريم تطلب الطلاق من زوجها حسن شاكوش مباشرةً على الهواء قائلةً: "موضوعنا انتهى"، ليوضح الأخير لها بعد الفاصل أن القصة قديمة ومشروع الزواج الّذي تحدّث عنه شيخ الحارة لم يتمّ.