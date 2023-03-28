مستشارة ستيفاني صليبا الإعلامية تفسخ عقدها: "تحتاج الى مستشار قانوني وليس إعلامي"

اليان الحاج مستشارة ستيفاني صليبا الإعلامية تفسخ عقدها: "تحتاج الى مستشار قانوني وليس إعلامي"

كشف برنامج "ET بالعربي" أن المستشارة الإعلامية إليان الحاج قد فسخت عقدها مع ستيفاني صليبا بعد تعاون مهني استمّر لمدّة 9 سنوات.

وأضاف "ET بالعربي" أن إليان الحاج قد ألمحت إلى أنّ "ملفات صليبا القانونية أدخلتها في الآونة الأخيرة في إطار يحتاج لمستشار قانوني وليس إعلاميّ وفنيّ يدير أعمالها بخاصة أن الأزمة الأخيرة شكّلت عائقاً أمام الكثير من الإلتزامات المهنية".