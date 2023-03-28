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هل تتفوّق ديما قندلفت بالشرّ بشخصية "بدور" في "العربجي" على شخصيّة "فلك"؟

فنّ
2023-03-28 | 06:46
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هل تتفوّق ديما قندلفت بالشرّ بشخصية &quot;بدور&quot; في &quot;العربجي&quot; على شخصيّة &quot;فلك&quot;؟
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هل تتفوّق ديما قندلفت بالشرّ بشخصية "بدور" في "العربجي" على شخصيّة "فلك"؟

هل تتفوّق ديما قندلفت بالشرّ بشخصية "بدور" في "العربجي" على شخصيّة "فلك"؟

تحظى المؤامرات الّتي تحيكها "الداية بدور" في مسلسل "العربجي" بانتباه الجمهور الّذي يتابع أحداث العمل المشوّقة طيلة شهر رمضان المبارك عبر شاشة الـLBCI.
 
وبعدما قدّمت شهادة مزيّفة وباطلة وطعنت بكرامة ابنة عبدو العربجي ضمن أحداث العمل، وبدء مخططها للإيقاع بنوري ابن دريّة خانوم للزواج منه، يتساءل المتابعون عن مدى تمادي بدور (تؤدّي دورها الممثلة ديما قندلفت) بالشرّ في الحلقات المُقبلة.
 
وبرزت في الساعات الماضية تعليقات طريفة على منصّات التواصل الاجتماعي، فقال البعض إن الممثلة ديما قندلفت قد تتفوّق بالشرّ بشخصية "بدور" في "العربجي" على شخصيّة "فلك" في "ستيليتو".

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