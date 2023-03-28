تايلور سويفت وهاري ستايلز أكبر الرابحين في جوائز "آي هارت راديو"

تايلور سويفت وهاري ستايلز أكبر الرابحين في جوائز "آي هارت راديو"



انتهى حفل توزيع جوائز "آي هارت راديو"، مساء الإثنين، بحصول تايلور سويفت وهاري ستايلز على أغلب الجوائز.

وحصلت سويفت على جائزة "أغنية العام" عن أغنية ""Anti-Hero، إضافة الى جائزةInnovator أو الابتكار، كما تمت تسمية ستايلز بـ"فنان العام".



وعند تسلّمها الجائزة، كشفت سويفت أنها لم تكن تنوي أبدًا أن تكون مبدعة موسيقية، وقالت: "ما فعلته كان محاولة اتخاذ القرار الصحيح بالنسبة لي في ذلك الوقت، سواء تم ذلك بنجاح أم لا من قبل".



أمّا هاري ستايلز، فلم يكن حاضرًا في مسرح دولبي في هوليوود، لكنه قدّم شكره لجائزة فنان العام في مقطع فيديو تم تسجيله مسبقًا.