المبلغ تخطّى 60 ألف دولار... كم يتقاضى طوني عيسى على المسلسل؟ (فيديو)

المبلغ تخطّى 60 ألف دولار... كم يتقاضى طوني عيسى على المسلسل؟ (فيديو)

حلّ الممثل اللبناني طوني عيسى ضيفاً على برنامج "قبل وبعد podcast " مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحتيّ LBCI Lebanon على فيسبوك ويوتيوب وعلى موقع الـ LBCI الالكتروني، وتحدّث عن مسلسل "النار بالنار".

وسأل دومينيك ابو حنا ضيفه "من المُدلل أكثر في كواليس التصويرات: الممثل اللبناني أو الممثل السوري؟"، فأجاب الممثل طوني عيسى "لا تفرقة في التعامل بين الممثلين في كواليس التصوير".

ولكن هل كان أجره ليختلف لو أُسند الدور لممثل سوري؟ يجيب طوني عيسى "المبلغ يختلف حسب اسم الممثل وخبرته ونجاحه وانتشاره".

وحاول دومينيك ابو حنا تكهّن المبلغ الّذي يتقاضاه طوني عيسى لقاء مشاركته في مسلسل درامي، فأخرج رزمة من 60 ألف دولار أميركي، ليردّ طوني عيسى "عم باخد أكتر".

تابعوا اللقاء كاملاً مع الممثل طوني عيسى في برنامج "قبل وبعد podcast " عبر هذا الفيديو: