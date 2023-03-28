بكاء طوني عيسى... "رأيتُ أحد معارفي يتسوّل ويطلب الإحسان على الطريق" (فيديو)

بكاء طوني عيسى... "رأيتُ أحد معارفي يتسوّل ويطلب الإحسان على الطريق" (فيديو)

خلال حلوله ضيفاً على برنامج "قبل وبعد podcast " مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحتيّ LBCI Lebanon على فيسبوك ويوتيوب وعلى موقع الـ LBCI الالكتروني، روى الممثل اللبناني طوني عيسى موقفاً مؤثراً أبكاه في الفترة الأخيرة.

في التفاصيل، صرّح الممثل طوني عيسى أنه بكى بحرقة عندما رأى أحد معارفه يتسوّل ويطلب الإحسان على الطريق، ووجّه رسالة قاسية للسياسيين في هذا الفيديو: