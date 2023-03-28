بعد هجوم النسويّات عليه لرفضه الزواج من مطلّقة.. طوني عيسى: "ما حدا الو معي" (فيديو)

بعد هجوم النسويّات عليه لرفضه الزواج من مطلّقة.. طوني عيسى: "ما حدا الو معي" (فيديو)

ردّ الممثل طوني عيسى للمرّة الأولى بعد هجوم النسويّات عليه لرفضه الزواج من مطلّقة، وذلك خلال حلوله ضيفاً على برنامج "قبل وبعد podcast " مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحتيّ LBCI Lebanon على فيسبوك ويوتيوب وعلى موقع الـ LBCI الالكتروني.

في التفاصيل، قال طوني عيسى "كي أنهي هذا الجدل، أنا قلت رأيي الشخصي ولم أجرّح بأحد ولم اؤذي أحد، وحريّة التعبير مكفولة في لبنان. أجبت على السؤال، وما حدا الو معي".

ولكن ما هو موقف طوني عيسى من الممثلات اللواتي علّقن على تصريحه؟ الإجابة في هذا الفيديو: