طوني عيسى: سيكرهني الجمهور في "النار بالنار".. وهل انزعج من حجم صورته على البوستر؟ (فيديو)

طوني عيسى: سيكرهني الجمهور في "النار بالنار".. وهل انزعج من حجم صورته على البوستر؟ (فيديو)

حلّ الممثل اللبناني طوني عيسى ضيفاً على برنامج "قبل وبعد podcast " مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحتيّ LBCI Lebanon على فيسبوك ويوتيوب وعلى موقع الـ LBCI الالكتروني.

وتحدّث الممثل طوني عيسى عن شخصيّة "زكريا" الّتي يجسّدها في مسلسل "النار بالنار"، فقال "أجسّد شخصيّة سيكرهها المتابعون، فأنا أنتقي الشخصيات الجديدة الّتي لم ألعبها سابقاً، وشخصية زكريا تحمل الكثير من الرسائل".

وأضاف طوني عيسى "في مسلسل النار بالنار، أجسّد شخصية ذات طابع داعشي متزوّج من قاصر، وأنا ضدّ هذه الأفكار بالطبع".

ولكن هل يخشى طوني عيسى من التهديد بسبب هذا الدور؟ وهل انزعج من حجم صورته على البوستر الترويجي للعمل؟ الإجابة في هذا الفيديو: