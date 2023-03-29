ماهر جاه بعد الهجوم عليه: "حفلاتي في رمضان رزقة لكتير عائلات"

عم بتعرَّض لهجوم من قبل البعض بسبب حفلاتي يلي مكمَّل فيهم خلال شهر #رمضان ، هيدا شغلي … انا وكتير عائلات عايشين منو، بهيك ظروف وبهيك وقت مش رح اقبل اقطع برزقة الناس بوقت مش عم بعمل شي غلط … الناس بحاجة تفرح وتنبسط، تحياتي #ماهر_جاه pic.twitter.com/X3SZIYznpc
— Maher Jah (@maherjah) March 27, 2023
عم بتعرَّض لهجوم من قبل البعض بسبب حفلاتي يلي مكمَّل فيهم خلال شهر #رمضان ، هيدا شغلي … انا وكتير عائلات عايشين منو، بهيك ظروف وبهيك وقت مش رح اقبل اقطع برزقة الناس بوقت مش عم بعمل شي غلط … الناس بحاجة تفرح وتنبسط، تحياتي #ماهر_جاه pic.twitter.com/X3SZIYznpc