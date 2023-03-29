1min

ماهر جاه بعد الهجوم عليه: "حفلاتي في رمضان رزقة لكتير عائلات"

ماهر جاه بعد الهجوم عليه: "حفلاتي في رمضان رزقة لكتير عائلات"

كشف الفنان اللبناني ماهر جاه عن تعرّضه لهجوم شرس بسبب حفلاته الفنيّة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر. وبرّر الفنان ماهر جاه عدم توقّفه عن إحياء الحفلات خلال الشهر الفضيل بالقول "عم بتعرَّض لهجوم من قبل البعض بسبب حفلاتي يلي مكمَّل فيهم خلال شهر رمضان، هيدا شغلي … انا وكتير عائلات عايشين منو، بهيك ظروف وبهيك وقت مش رح اقبل اقطع برزقة الناس بوقت مش عم بعمل شي غلط". وختم ماهر جاه تغريدته بعبارة "الناس بحاجة تفرح وتنبسط، تحياتي". عم بتعرَّض لهجوم من قبل البعض بسبب حفلاتي يلي مكمَّل فيهم خلال شهر #رمضان ، هيدا شغلي … انا وكتير عائلات عايشين منو، بهيك ظروف وبهيك وقت مش رح اقبل اقطع برزقة الناس بوقت مش عم بعمل شي غلط … الناس بحاجة تفرح وتنبسط، تحياتي #ماهر_جاه pic.twitter.com/X3SZIYznpc — Maher Jah (@maherjah) March 27, 2023