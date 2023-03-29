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الموت يُفجع شيرين بأعزّ الناس

فنّ
2023-03-29 | 07:31
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الموت يُفجع شيرين بأعزّ الناس
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الموت يُفجع شيرين بأعزّ الناس

الموت يُفجع شيرين بأعزّ الناس

فُجعت النجمة المصريّة شيرين بوفاة شقيقها الأكبر عادل شعبان بعد صراع مع المرض.
وكشفت مساعدة شيرين في تصريحات صحافيّة "الراحل بقاله 5 سنين على الأجهزة، وأطالب من جميع محبيه وجمهور شيرين بالدعاء له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان في محنتهم".

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وفاة

شقيق

شيرين

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