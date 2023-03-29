فوز الفرنسية أنجيليك كيدجو بجائزة "موسيقى الدول القطبية"

حصدت المغنية الفرنسية البينينية الأصل أنجيليك كيدجو الثلاثاء الجائزة الدولية لموسيقى الدول القطبية مع كلّ من مؤسس شركة الإنتاج "آيلند ريكوردز" البريطاني كريس بلاكويل والمؤلف الموسيقي الإستوني أرفو بارت.

وبحسب وكالة فرانس برس الإخبارية، فتغني كيدجو، 63 عاما، الّتي سبق أن نالت خمساً من جوائز غرامي الموسيقية الأميركية، منذ أكثر من 30 عاماً بلغتي والدها ووالدتها أي الفون واليوروبا، وبالفرنسية والإنكليزية.

وأكد أعضاء لجنة التحكيم السويديون أنّ "كيدجو هي مصدر إلهام، ومن بين أفضل مؤلفي الموسيقى والمغنيين في العالم".

أما البريطاني كريس بلاكويل، 85 عاماً، فأنشأ عام 1959 شركة "آيلند ريكوردز" التي باتت من أبرز الشركات بعدما تعاملت مع بوب مارلي وكات ستيفنز وفرقتي "روكسي ميوزيك" و"يو تو".

وأشارت لجنة التحكيم إلى أنّ الفائز أرفو بارت، 87 عاماً، هو "أكثر مؤلف موسيقي على قيد الحياة تُعزَف مقطوعات له في العالم".

ويُمنح الفائزون جوائزهم بالإضافة إلى مبلغ 600 ألف كرونة أي نحو 58 ألف دولار خلال احتفال يُقام في 23 أيار في ستوكهولم.