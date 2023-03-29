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سالم زهران: هناك الكثير من التسرع في قراءة مسلسل "النار بالنّار" ووضعه في خانة "العنصرية"

فنّ
2023-03-29 | 16:21
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سالم زهران: هناك الكثير من التسرع في قراءة مسلسل &quot;النار بالنّار&quot; ووضعه في خانة &quot;العنصرية&quot;
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سالم زهران: هناك الكثير من التسرع في قراءة مسلسل "النار بالنّار" ووضعه في خانة "العنصرية"

علق مدير مركز الإرتكاز الاعلامي سالم زهران على أحداث مسلسل "النار بالنار" الذي يُعرض خلال شهر رمضان المبارك على شاشة الـLBCI على صفحته في تويتر قائلًا "لعلّ مسلسل النار بالنار‬ الوحيد المُبرّر فيه درامياً وجود ممثلين لبنانيين وسوريين نظراً لقصّته حول جدلية العلاقة بين المكونين في حيّ واحد."

وتابع زهران "وبتقديري هناك الكثير من التسرع في قراءة المسلسل ووضعه في خانة "العنصرية" فما يجري من حوار على ألسن ابطاله دون "روتوش" كعادة المسلسلات هو ما يميز العمل ويجعله مرآة للواقع."

وقال "بإعتقادي يخطئ من يتسرع بخلاصات المسلسل من حلقاته الأولى، فحتماً ليس هدف الكاتب رامي كوسا دفع الناس لآتون العنصرية وأحياناً إثارة بعض المواضيع الإشكالية تجعلنا نراها بصورة أوضح دون أي نكران للواقع، فعمران الجشع (عابد فهد) ضحاياه من كلا الجنسيتين اللبنانية والسورية، ويبدو أن الحاج زكريا (طوني عيسى) لن تميّز عبواته الناسفة بين لبناني وسوري."

وختم زهران "النار بالنار ليس مجرد حبكة درامية عالية المستوى، وجمهرة لنجوم محترفين، بل غوص في إشكالية ستزداد تعقيداً في الواقع كما في الشاشة.. وأكثر".

أخبار لبنان

فنّ

سالم زهران

النار بالنّار

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