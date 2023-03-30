الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
13
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
16
o
الجنوب
15
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
13
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
16
o
الجنوب
15
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كاريس بشار عن تمثيلها مع جورج خباز في "النار بالنار": كنت خائفة منه!
فنّ
2023-03-30 | 09:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
كاريس بشار عن تمثيلها مع جورج خباز في "النار بالنار": كنت خائفة منه!
كاريس بشار عن تمثيلها مع جورج خباز في "النار بالنار": كنت خائفة منه!
عن تعاونها مع الممثل اللبناني جورج خباز في مسلسل "النار بالنار"، كشفت الممثلة السوريّة كاريس بشار انّها كانت خائفة منه قبل التصوير بسبب المسؤولية الكبيرة.
وأردفت كاريس بشار قائلةً "هيدا الاسم وهيدا التاريخ فيه وهرة. كيف يعني انا بوجه جورج خباز؟ مش سهل هيدا الموضوع!".
وتابعت كاريس ان بعد المشهد التمثيلي الأول الّذي جمعها بجورج خباز توطّدت علاقتهما وكأنهما صديقين قديمين.
آخر الأخبار
فنّ
كاريس بشار
جورج خباز
مسلسل
النار بالنار
رمضان
التالي
جورج خبّاز ينشر صورة مع كاريس بشار من "النار بالنار"... "كفّوا المسلسل"!
سالم زهران: هناك الكثير من التسرع في قراءة مسلسل "النار بالنّار" ووضعه في خانة "العنصرية"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
08:54
جورج خبّاز ينشر صورة مع كاريس بشار من "النار بالنار"... "كفّوا المسلسل"!
فنّ
08:54
جورج خبّاز ينشر صورة مع كاريس بشار من "النار بالنار"... "كفّوا المسلسل"!
0
فنّ
2023-03-24
في تونس... وزارة التربية تُعلن اتخاذ الاجراءات لايقاف مسلسل تلفزيوني رمضاني لهذا السبب!
فنّ
2023-03-24
في تونس... وزارة التربية تُعلن اتخاذ الاجراءات لايقاف مسلسل تلفزيوني رمضاني لهذا السبب!
0
آخر الأخبار
2023-03-24
الصبّاح لـلـLBCI: الموسم الرئيسي هو موسم رمضان ومنذ سنوات كنا نعمل بجهدٍ لهذا الشهر إلا أن بعد دخول التقنيات الجديدة والمنصات فأصبحت تتضمن المسلسلات الحلقات المناسبة والنص المناسب وهذا الأمر فتح ذهنية المؤلفين
آخر الأخبار
2023-03-24
الصبّاح لـلـLBCI: الموسم الرئيسي هو موسم رمضان ومنذ سنوات كنا نعمل بجهدٍ لهذا الشهر إلا أن بعد دخول التقنيات الجديدة والمنصات فأصبحت تتضمن المسلسلات الحلقات المناسبة والنص المناسب وهذا الأمر فتح ذهنية المؤلفين
0
منوعات
2023-03-24
صادق الصبّاح للـLBCI: لدى مسلسل "النار بالنار" ميزات عدة.. ولديّ أمل في لبنان
منوعات
2023-03-24
صادق الصبّاح للـLBCI: لدى مسلسل "النار بالنار" ميزات عدة.. ولديّ أمل في لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
10:38
جورج وسوف في أحدث ظهور له: لن أعتزل!
فنّ
10:38
جورج وسوف في أحدث ظهور له: لن أعتزل!
0
فنّ
10:28
شهد برمدا "ماما" للمرّة الأولى... ما الاسم الّذي أطلقته على مولودتها الأولى؟
فنّ
10:28
شهد برمدا "ماما" للمرّة الأولى... ما الاسم الّذي أطلقته على مولودتها الأولى؟
0
فنّ
09:47
ريتا برصونا تقارن "باب الحارة" بـ"غنوجة بيّا"... مين أشطر؟
فنّ
09:47
ريتا برصونا تقارن "باب الحارة" بـ"غنوجة بيّا"... مين أشطر؟
0
فنّ
09:10
ساشا دحدوح نجمة "النار بالنار" ضيفة "قبل وبعد podcast"
فنّ
09:10
ساشا دحدوح نجمة "النار بالنار" ضيفة "قبل وبعد podcast"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:42
قبول معجزة الشفاء التي تمت على يد البطريرك اسطفان الدويهي من قبل لجنة الاطباء في مجمع القديسين في الفاتيكان
أخبار لبنان
04:42
قبول معجزة الشفاء التي تمت على يد البطريرك اسطفان الدويهي من قبل لجنة الاطباء في مجمع القديسين في الفاتيكان
0
أخبار لبنان
08:26
بيرم: اتفاق على رفع الحد الادنى في القطاع الخاص الى 9 ملايين ليرة وبدل النقل الى 250 الف ليرة عن كل يوم وسقف المرض والامومة ضعفين
أخبار لبنان
08:26
بيرم: اتفاق على رفع الحد الادنى في القطاع الخاص الى 9 ملايين ليرة وبدل النقل الى 250 الف ليرة عن كل يوم وسقف المرض والامومة ضعفين
0
خبر كاذب
12:22
بعد صور ترامب... صور لماكرون
خبر كاذب
12:22
بعد صور ترامب... صور لماكرون
0
فنّ
2023-03-29
مايا دياب: " بتوصل لمحل بتقرّر الابتعاد"... فماذا قصدت؟
فنّ
2023-03-29
مايا دياب: " بتوصل لمحل بتقرّر الابتعاد"... فماذا قصدت؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:40
رئيس لجنة الشباب والرياضة يكشف عن فضيحة طالت تلزيم وانشاء مسبح الرئيس اميل لحود في ضبية
أخبار لبنان
07:40
رئيس لجنة الشباب والرياضة يكشف عن فضيحة طالت تلزيم وانشاء مسبح الرئيس اميل لحود في ضبية
0
تقارير نشرة الاخبار
06:58
بعد الجدل...وزارة الأشغال تراجعت عن عقد لتوسيع مطار بيروت
تقارير نشرة الاخبار
06:58
بعد الجدل...وزارة الأشغال تراجعت عن عقد لتوسيع مطار بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
06:54
لجنة المؤشر تبحث في معالجة الرواتب والاجور وبدل النقل في القطاع الخاص
تقارير نشرة الاخبار
06:54
لجنة المؤشر تبحث في معالجة الرواتب والاجور وبدل النقل في القطاع الخاص
0
تقارير نشرة الاخبار
06:53
تحركات للعسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية
تقارير نشرة الاخبار
06:53
تحركات للعسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية
0
أخبار لبنان
06:10
القرم عن مزايدة تلزيم الخدمات البريدية: عرض واحد مقبول من قبلنا
أخبار لبنان
06:10
القرم عن مزايدة تلزيم الخدمات البريدية: عرض واحد مقبول من قبلنا
0
أخبار لبنان
04:04
حمية: أعلن عدم السير بعقد انشاء المبنى الشرقي في مطار بيروت
أخبار لبنان
04:04
حمية: أعلن عدم السير بعقد انشاء المبنى الشرقي في مطار بيروت
0
رياضة
13:42
سباق البياتلون في الارز ينظم للمرة الاولى في لبنان
رياضة
13:42
سباق البياتلون في الارز ينظم للمرة الاولى في لبنان
0
أخبار دولية
13:31
صور وأخبار ملفقة تجتاح العالم والسبب: الذكاء الإصطناعي
أخبار دولية
13:31
صور وأخبار ملفقة تجتاح العالم والسبب: الذكاء الإصطناعي
0
أخبار دولية
13:31
هل تكرّ سبحة التفاهمات التي انطلقت من بكين؟
أخبار دولية
13:31
هل تكرّ سبحة التفاهمات التي انطلقت من بكين؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
09:20
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آذار
اقتصاد
09:20
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آذار
2
فنّ
16:21
سالم زهران: هناك الكثير من التسرع في قراءة مسلسل "النار بالنّار" ووضعه في خانة "العنصرية"
فنّ
16:21
سالم زهران: هناك الكثير من التسرع في قراءة مسلسل "النار بالنّار" ووضعه في خانة "العنصرية"
3
أخبار لبنان
13:09
تحذير للمشاة: حادث سير أدّى إلى إزاحة مكعبات إسمنتية عند جسر النقّاش!
أخبار لبنان
13:09
تحذير للمشاة: حادث سير أدّى إلى إزاحة مكعبات إسمنتية عند جسر النقّاش!
4
اقتصاد
05:50
صيرفة للقطاع العام على الستين ألف ليرة
اقتصاد
05:50
صيرفة للقطاع العام على الستين ألف ليرة
5
أخبار لبنان
04:04
حمية: أعلن عدم السير بعقد انشاء المبنى الشرقي في مطار بيروت
أخبار لبنان
04:04
حمية: أعلن عدم السير بعقد انشاء المبنى الشرقي في مطار بيروت
6
أخبار لبنان
04:42
قبول معجزة الشفاء التي تمت على يد البطريرك اسطفان الدويهي من قبل لجنة الاطباء في مجمع القديسين في الفاتيكان
أخبار لبنان
04:42
قبول معجزة الشفاء التي تمت على يد البطريرك اسطفان الدويهي من قبل لجنة الاطباء في مجمع القديسين في الفاتيكان
7
خبر عاجل
07:03
وفد من الضباط المتقاعدين دخل الى مصرف لبنان لمناقشة المطالب
خبر عاجل
07:03
وفد من الضباط المتقاعدين دخل الى مصرف لبنان لمناقشة المطالب
8
أخبار لبنان
03:47
محكمة فلوريدا تصدر حكمها النهائي في دعوى مقدمة بوجه باسيل..
أخبار لبنان
03:47
محكمة فلوريدا تصدر حكمها النهائي في دعوى مقدمة بوجه باسيل..
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store