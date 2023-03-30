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كاريس بشار عن تمثيلها مع جورج خباز في "النار بالنار": كنت خائفة منه!

كاريس بشار عن تمثيلها مع جورج خباز في "النار بالنار": كنت خائفة منه!

عن تعاونها مع الممثل اللبناني جورج خباز في مسلسل "النار بالنار"، كشفت الممثلة السوريّة كاريس بشار انّها كانت خائفة منه قبل التصوير بسبب المسؤولية الكبيرة. وأردفت كاريس بشار قائلةً "هيدا الاسم وهيدا التاريخ فيه وهرة. كيف يعني انا بوجه جورج خباز؟ مش سهل هيدا الموضوع!". وتابعت كاريس ان بعد المشهد التمثيلي الأول الّذي جمعها بجورج خباز توطّدت علاقتهما وكأنهما صديقين قديمين.