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جورج وسوف في أحدث ظهور له: لن أعتزل!
فنّ
2023-03-30 | 10:38
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جورج وسوف في أحدث ظهور له: لن أعتزل!
جورج وسوف في أحدث ظهور له: لن أعتزل!
حلّ سلطان الطرب جورج وسوف ضيفاً على برنامج "مراحل" الرمضاني مع الإعلامي علي العلياني، وسُئل إذا كان يفكر في الإعتزال بعد وفاة ابنه البكر وديع وسوف.
في التفاصيل، ردّ الفنان جورج وسوف على جميع شائعات اعتزاله قائلاً: "الله منحني موهبةً وصوتاً مميزاً لإدخال السعادة إلى قلوب الناس، والناس تحبني، لذلك لن أعتزل".
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