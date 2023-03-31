ساشا دحدوح: "ما في بطل ودور ثانوي بمسلسل النار بالنار" (فيديو)

ساشا دحدوح: "ما في بطل ودور ثانوي بمسلسل النار بالنار" (فيديو)

حلّت الممثلة والإعلاميّة اللبنانيّة ساشا دحدوح ضيفةً على برنامج "قبل وبعد بودكاست" مع الإعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحتيّ LBCI Lebanon على فيسبوك ويوتيوب وموقع الـ LBCI الالكتروني.

وكشفت ساشا دحدوح عن انطباعها الأوّل بشأن شخصيّة قمر الّتي تجسّدها في مسلسل "النار بالنار" الرمضاني عبر شاشة الـLBCI، فقالت "قمر امرأة قويّة في الحياة وضعيفة أمام زوجها".

وأكّدت ساشا دحدوح أنها عادةً لا تبرّر للشخصيّة الّتي تؤدّيها، فقالت: "عندما تبرّر للشخصيّة، تفشل". وتابعت: "على الممثل أن يتعمّق في الشخصيّة الّتي يلعبها ويتفّهم المواقف والظروف الّتي مرّت بها".

وعن تهوّر "قمر" في أحداث الحلقات المُقبلة، علّقت ساشا دحدوح: "أنا دائماً أقول إن قمر بسيطة في الحياة، وأقصد أنّها ليست متكلّفة ولا تحلّل الأمور كثيراً... بتفكّر بالشغلة وبتعملها لو بدّها تفوت بالحيط".

ولفتت ساشا دحدوح الى أن لمسلسل "النار بالنار" ميزة خاصّة، وهي أنّ كلّ من شارك في العمل هو بطل في قصته، وأضافت: "ما في تعالي انو هيدا بطل وهيدا دور ثانوي، متل كأنو كلنا عائلة واحدة".

تابعوا اللقاء الكامل مع الممثلة والإعلاميّة ساشا دحدوح في "قبل وبعد بودكاست" في هذا الفيديو: