عن ثنائيتها مع طارق تميم في "النار بالنار".. ساشا دحدوح: ورشات العمل امتدت لشهر! (فيديو)

عن ثنائيتها مع طارق تميم في "النار بالنار".. ساشا دحدوح: ورشات العمل امتدت لشهر! (فيديو)

"ما سبب بكائها في كواليس تصوير مسلسل "النار بالنار"؟ تجيب الممثلة اللبنانيّة ساشا دحدوح خلال حلولها ضيفةً على برنامج "قبل وبعد podcast" مع الإعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحتيّ LBCI Lebanon على فيسبوك ويوتيوب وعلى موقع الـ LBCI الالكتروني، قائلةً: "كنت أبكي على قمر وأسمّيها "قمّورتي". كنت أنانيّة جداً خلال تسجيد هذا الدور، وتعلّقت بالشخصيّة بسبب علاقتها بزوجها جميل".

وتحدّثت ساشا دحدوح عن انسجامها مع الممثل طارق تميم الّذي يؤدّي دور "جميل" ضمن أحداث العمل، وأضافت: "عاد طارق تميم في مسلسل "النار بالنار" بعد غياب 7 سنوات بدور العمر!".

وعن سبب هذا الانسجام، كشفت دحدوح عن خضوع الممثلين لورشات عمل على مدى شهر كامل ولساعات طويلة مع المخرج والقيّمين على العمل، وذلك تحضيراً لتصوير المسلسل.

تابعوا اللقاء الكامل مع الممثلة والإعلاميّة ساشا دحدوح في "قبل وبعد بودكاست" في هذا الفيديو: