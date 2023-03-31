ساشا دحدوح توقّعت "النار بالنار" قبل 15 عاماً... حلمت بالتمثيل مع جورج خباز (فيديو)

ساشا دحدوح توقّعت "النار بالنار" قبل 15 عاماً... حلمت بالتمثيل مع جورج خباز (فيديو)

قبل 15 عاماً، صرّحت ساشا دحدوح في مقابلة مكتوبة أنّها تطمح لدخول مجال التمثيل وتحلم بالتمثيل في عمل درامي مع الممثل اللبناني جورج خباز لأنّها تحب أداءه.

وبالتالي، فقد توقّعت الإعلاميّة والممثلة ساشا دحدوح مسلسل "النار بالنار" الّذي يجمعها بالممثل جورج خباز قبل سنوات من حدوثه، وهو الأمر الّذي شكّل لها صدمة على الهواء أثناء حلولها ضيفةً على برنامج "قبل وبعد podcast" مع الإعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحتيّ LBCI Lebanon على فيسبوك ويوتيوب وموقع الـ LBCI الالكتروني، فكيف علّقت على الأمر؟ الإجابة في هذا الفيديو: