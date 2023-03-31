كارمن لبس في رسالة الى أبطال "النار بالنار": "ما بقدر غير قول برافو"

كارمن لبس في رسالة الى أبطال "النار بالنار": "ما بقدر غير قول برافو"

أعربت الممثلة اللبنانيّة كارمن لبس عن إعجابها بمسلسل "النار بالنار" الّذي يُعرض عبر شاشة الـ LBCI ووجّهت رسالة إلى أبطال العمل الّذي يتصدّر الترند يوميّاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

في التفاصيل، غرّدت الممثلة كارمن لبس عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر "للأسف هالموسم مش عم بقدر تابع الأعمال، بس شفت شوي من النار بالنار والصراحة ما بقدر غير قول برافو! كاريس لعبها للشخصية أكتر من رائع، جورج خباز بجنن، زينة مكي تمثيل طبيعي حلو كتير، طارق تميم رجعتو بمحلها، طوني عيسى دور مختلف، أما عابد فهد فشهادتي مجروحة في. عمل رائع ومختلف".