كارمن لبس في رسالة الى أبطال "النار بالنار": "ما بقدر غير قول برافو"

للأسف هالموسم مش عم بقدر تابع الأعمال، بس شفت شوي من #النار_بالنار والصراحة ما بقدر غير قول برافو! كاريس لعبها للشخصية أكتر من رائع، جورج خباز بجنن، زينة مكي تمثيل طبيعي حلو كتير، طارق تميم رجعتو بمحلها، طوني عيسى دور مختلف، أما عابد فهد فشهادتي مجروحة في. عمل رائع ومختلف👏🏻❤🌹 pic.twitter.com/91jSBlD7MF
— Carmen Lebbos - كارمن لبس (@C_lebbos) March 30, 2023
للأسف هالموسم مش عم بقدر تابع الأعمال، بس شفت شوي من #النار_بالنار والصراحة ما بقدر غير قول برافو! كاريس لعبها للشخصية أكتر من رائع، جورج خباز بجنن، زينة مكي تمثيل طبيعي حلو كتير، طارق تميم رجعتو بمحلها، طوني عيسى دور مختلف، أما عابد فهد فشهادتي مجروحة في. عمل رائع ومختلف👏🏻❤🌹 pic.twitter.com/91jSBlD7MF