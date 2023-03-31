تكريم باسم ياخور في ملتقى الإبداع بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق

تكريم باسم ياخور في ملتقى الإبداع بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق

تمّ تكريم النجم السوري باسم ياخور يوم أمس الخميس عن مسيرته الفنيّة وتجربته الفنيّة الرائدة، وذلك في ملتقى الإبداع بالمعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق.

وعلّق الممثل باسم ياخور على لقائه بطلاب المعهد العالي للفنون المسرحيّة بالقول "من قلبي شكراً لطلاب وطالبات معهدي بكل أقسامه على حفاوة وروعة ودفء هذا الاستقبال الجميل وعقبال ما نجتمع قريباً بمشاريع مشتركة كزملاء مهنة".

يُذكر أن حضور الممثل باسم ياخور يطغى في السباق الرمضاني من خلال بطولة مسلسل "العربجي" الّذي يُعرض عبر شاشة الـ LBCI واسمه يتصدّر الترند.