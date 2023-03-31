الممثلة غوينيث بالترو تربح الدعوى في قضية حادث التزلج

ربحت الممثلة الاميركية غوينيث بالترو الخميس الدعوى التي رفعها عليها رجل اتهمها بالتسبب في إصابته في حادث تزلج عام 2016 في ولاية يوتا.

ووجدت هيئة المحلفين أن بالترو لا تحمل أي مسؤولية في الحادث الذي تعرّض له طبيب العيون المتقاعد تيري ساندرسون، وحكمت لصالحها في دعواها، ما جنّبها دفع تعويض عن عطل وضرر بقيمة 3.3 ملايين دولار طالب به المدّعي.

ووفق وكالة فرانس برس، فقد حصلت الممثلة على الدولار الرمزي الذي طالبت به إذ رأت هيئة المحلّفين بعد ثلاث ساعات من المداولات أن ساندرسون هو الذي تسبب بالحادث لا بالترو.

وكان ساندرسون، البالغ من العمر 76 عاماً، أكّد أن الحادث الذي وقع في محطة راقية للتزلج في روكي ماونتن سبّب له كسوراً في أربعة من ضلوعه وضرراً نفسياً دائماً، ما جعله يداعيها عام 2019.