الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
16
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
16
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لهذه الأسباب...المغني ستروماييه يلغي مرة جديدة ثلاث حفلات له في فرنسا
فنّ
2023-03-31 | 07:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
لهذه الأسباب...المغني ستروماييه يلغي مرة جديدة ثلاث حفلات له في فرنسا
المغني ستروماييه يلغي مرة جديدة ثلاث حفلات له في فرنسا
ألغى المغني ستروماييه الذي يحيي حالياً جولة موسيقية، ثلاث حفلات كان مقرراً أن يحييها هذا الأسبوع في نانت (غرب فرنسا)، بعدما كان ألغى الأسبوع الفائت ثلاث حفلات أخرى، على ما أعلنت الأربعاء شركة إنتاج يتعامل المغني معها.
وأشارت شركة "اوغوري بروداكشن"، في بيان، إلى أنّ "وضع ستروماييه الصحي لن يتيح له مرة جديدة، إحياء الحفلات الثلاث التي كانت مقررة هذا الأسبوع في زينيت في نانت بين 29 و31 آذار/مارس، واضطررنا بذلك إلى إلغاء هذه الحفلات".
ويحيي المغني البالغ 28 عاماً والذي يحظى بشعبية كبيرة في فرنسا، جولة أوروبية للترويج لألبومه "مولتيتود" الذي صدر قبل عام.
وبعد فترة استراحة نتيجة معاناته من الإجهاد المفرط عقب حفلات موسيقية أحياها للترويج لألبومه "راسين كاري" الصادر عام 2013، عاود ستروماييه إقامة الحفلات عام 2022.
وفي الأسبوع الفائت، أعلنت شركتا إنتاج يتعامل ستروماييه معهما إلغاء ثلاث حفلات كان مقرراً أن يحييها المغني في شرق فرنسا "لأسباب صحية"، من دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.
وستروماييه المتحدّر من بروكسل، واسمه الحقيقي بول فان هافر، هو أحد الفنانين الناطقين بالفرنسية الذين يسجّلون أعلى مبيعات في العالم.
وفاز ستروماييه باثنتين من جوائز فيكتوار الموسيقية التي وزعت في شباط/فبراير، إحداهما جائزة أفضل ألبوم عن "مولتيدود"، والثانية جائزة مغني العام.
آخر الأخبار
فنّ
ستروماييه
فرنسا
الممثلة غوينيث بالترو تربح الدعوى في قضية حادث التزلج
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2023-03-23
ستروماييه يلغي ثلاث حفلات في فرنسا "لأسباب صحية"
فنّ
2023-03-23
ستروماييه يلغي ثلاث حفلات في فرنسا "لأسباب صحية"
0
أخبار دولية
14:59
فرنسا سترفع إلزامية اللقاح بالنسبة للعاملين في الرعاية الطبية
أخبار دولية
14:59
فرنسا سترفع إلزامية اللقاح بالنسبة للعاملين في الرعاية الطبية
0
أخبار لبنان
12:36
فرنجية يزور فرنسا ويلتقي غدًا باتريك دوريل
أخبار لبنان
12:36
فرنجية يزور فرنسا ويلتقي غدًا باتريك دوريل
0
أخبار دولية
2023-03-28
مداهمة خمسة بنوك في فرنسا في إطار تحقيق في احتيال ضريبي
أخبار دولية
2023-03-28
مداهمة خمسة بنوك في فرنسا في إطار تحقيق في احتيال ضريبي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
06:55
الممثلة غوينيث بالترو تربح الدعوى في قضية حادث التزلج
فنّ
06:55
الممثلة غوينيث بالترو تربح الدعوى في قضية حادث التزلج
0
فنّ
06:51
تكريم باسم ياخور في ملتقى الإبداع بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق
فنّ
06:51
تكريم باسم ياخور في ملتقى الإبداع بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق
0
فنّ
06:38
كوينتن تارانتينو يعتزم تصوير فيلمه العاشر والأخير في الخريف
فنّ
06:38
كوينتن تارانتينو يعتزم تصوير فيلمه العاشر والأخير في الخريف
0
فنّ
06:25
كارمن لبس في رسالة الى أبطال "النار بالنار": "ما بقدر غير قول برافو"
فنّ
06:25
كارمن لبس في رسالة الى أبطال "النار بالنار": "ما بقدر غير قول برافو"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
07:44
معلومات للـLBCI: بدء تحويل رواتب موظفي القطاع العام على سعر صيرفة ٦٠ ألفًا إبتداءً من بعد ظهر الجمعة
خبر عاجل
07:44
معلومات للـLBCI: بدء تحويل رواتب موظفي القطاع العام على سعر صيرفة ٦٠ ألفًا إبتداءً من بعد ظهر الجمعة
0
اقتصاد
02:59
ارتفاع سعر البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟
اقتصاد
02:59
ارتفاع سعر البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟
0
أخبار لبنان
07:59
في متحف بيروت.. حفلٌ لجوقةِ الاطفال في قرى الاطفال SOS بالتعاون مع كورال الفيحاء
أخبار لبنان
07:59
في متحف بيروت.. حفلٌ لجوقةِ الاطفال في قرى الاطفال SOS بالتعاون مع كورال الفيحاء
0
أخبار دولية
2023-03-30
الحال الصحية للبابا فرنسيس ساءت ليلا والوضع تحت السيطرة
أخبار دولية
2023-03-30
الحال الصحية للبابا فرنسيس ساءت ليلا والوضع تحت السيطرة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:59
في متحف بيروت.. حفلٌ لجوقةِ الاطفال في قرى الاطفال SOS بالتعاون مع كورال الفيحاء
أخبار لبنان
07:59
في متحف بيروت.. حفلٌ لجوقةِ الاطفال في قرى الاطفال SOS بالتعاون مع كورال الفيحاء
0
أخبار لبنان
07:53
لينارتشيتش: الاتحاد الأوروبي متضامن مع الفئات الأكثر ضعفا
أخبار لبنان
07:53
لينارتشيتش: الاتحاد الأوروبي متضامن مع الفئات الأكثر ضعفا
0
أخبار لبنان
03:40
سجيع عطية للـLBCI: اللجان النيابية فعّالة وهي تغطي عجز عمل الحكومة وعمل التشريع
أخبار لبنان
03:40
سجيع عطية للـLBCI: اللجان النيابية فعّالة وهي تغطي عجز عمل الحكومة وعمل التشريع
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
فيرغسون وفينغر أول مدربين ينضمان إلى قاعة مشاهير الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:27
فيرغسون وفينغر أول مدربين ينضمان إلى قاعة مشاهير الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
ما مصير العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤؟
تقارير نشرة الاخبار
14:14
ما مصير العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
مبادرة "مستقبل الاستثمار" تنظم قمة تحت عنوان priority في ميامي
تقارير نشرة الاخبار
14:05
مبادرة "مستقبل الاستثمار" تنظم قمة تحت عنوان priority في ميامي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
أزمة يواجهها مرضى غسيل الكلى في عدد من المستشفيات
تقارير نشرة الاخبار
14:05
أزمة يواجهها مرضى غسيل الكلى في عدد من المستشفيات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان يقاتل لاعادة النازحين الى سوريا...والمجتمع الدولي لا تنده ما في حدا
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان يقاتل لاعادة النازحين الى سوريا...والمجتمع الدولي لا تنده ما في حدا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الوفد البرلماني اللبناني أنهى زيارته لبروكسيل
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الوفد البرلماني اللبناني أنهى زيارته لبروكسيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر كاذب
11:10
ما صحة اعلان سلامة دفع رواتب القطاع العام على سعر صيرفة 40000 ل.ل؟
خبر كاذب
11:10
ما صحة اعلان سلامة دفع رواتب القطاع العام على سعر صيرفة 40000 ل.ل؟
2
اقتصاد
02:59
ارتفاع سعر البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟
اقتصاد
02:59
ارتفاع سعر البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟
3
خبر عاجل
06:08
مصرف لبنان يجدد العمل بالتعميم رقم 161
خبر عاجل
06:08
مصرف لبنان يجدد العمل بالتعميم رقم 161
4
خبر عاجل
07:44
معلومات للـLBCI: بدء تحويل رواتب موظفي القطاع العام على سعر صيرفة ٦٠ ألفًا إبتداءً من بعد ظهر الجمعة
خبر عاجل
07:44
معلومات للـLBCI: بدء تحويل رواتب موظفي القطاع العام على سعر صيرفة ٦٠ ألفًا إبتداءً من بعد ظهر الجمعة
5
خبر عاجل
11:04
الجزيرة نقلا عن مساعدة وزير الخارجية الأميركي: لبنان ليس لديه مخرج آخر من أزمته سوى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي
خبر عاجل
11:04
الجزيرة نقلا عن مساعدة وزير الخارجية الأميركي: لبنان ليس لديه مخرج آخر من أزمته سوى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي
6
حال الطقس
01:45
المنخفض الجوي ينحسر اليوم... فكيف سيكون طقس أحد الشعانين؟
حال الطقس
01:45
المنخفض الجوي ينحسر اليوم... فكيف سيكون طقس أحد الشعانين؟
7
أخبار لبنان
07:00
وزير المالية يصدر 5 قرارات... ماذا جاء فيها؟
أخبار لبنان
07:00
وزير المالية يصدر 5 قرارات... ماذا جاء فيها؟
8
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هذه هي الزيادات على معاشات القطاع الخاص
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هذه هي الزيادات على معاشات القطاع الخاص
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store