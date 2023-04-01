عابد فهد عن مشهد ساشا دحدوح وطارق تميم: "شرط قلبي"

عابد فهد عن مشهد ساشا دحدوح وطارق تميم: "شرط قلبي"

تفاعل الممثل السوري عابد فهد مع أحداث مسلسل "النار بالنار" الّذي يقوم ببطولته ضمن السباق الرمضاني عبر شاشة الـ LBCI.

وأبدى الممثل عابد فهد رأيه بمشهد بيع المكتبة الّذي جمع الممثلة ساشا دحدوح بزميلها الممثل طارق تميم ضمن أحداث العمل، فكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر "يا سلام يا قمر ويا جميل. مشهد بيع المكتبة شرط قلبي فنياً اداء رائع. النار بالنار حلقة تسعة برافو".

ياسلام ياقمر وياجميل مشهد بيع المكتبة شرط قلبي فنياً اداء رائع 👏 #النار_النار حلقة تسعة براڤوا — Abed Fahed (@AbedFahed) March 31, 2023

بدورها، ردّت ساشا دحدوح على عابد فهد بالقول "شهادة بفتخر وبعتز فيها من فنان عظيم وقيمة فنية كبيرة منشوف حالنا فيها. شكراً من قلبي. وعمران خفف علينا شوي الله يستر من اللي جايي".

شهادة بفتخر وبعتز فيها من فنان عظيم وقيمة فنية كبيرة منشوف حالنا فيها🙏شكرا من قلبي ❤️ وعمران خفف علينا شوي الله يستر من اللي جايي😅 #النار_بالنار https://t.co/lHFfYmR5Sh — Sacha Dahdouh (@SachaDahdouh) March 31, 2023

تجدر الاشارة الى ان الممثلة ساشا دحدوح حلّت ضيفةً على برنامج "قبل وبعد بودكاست" مع الاعلامي دومينيك ابو حنا، ويمكنكم متابعة اللقاء في هذا الفيديو: