عابد فهد عن مشهد ساشا دحدوح وطارق تميم: "شرط قلبي"

ياسلام ياقمر وياجميل مشهد بيع المكتبة شرط قلبي فنياً اداء رائع 👏 #النار_النار حلقة تسعة براڤوا
— Abed Fahed (@AbedFahed) March 31, 2023
ياسلام ياقمر وياجميل مشهد بيع المكتبة شرط قلبي فنياً اداء رائع 👏 #النار_النار حلقة تسعة براڤوا
شهادة بفتخر وبعتز فيها من فنان عظيم وقيمة فنية كبيرة منشوف حالنا فيها🙏شكرا من قلبي ❤️ وعمران خفف علينا شوي الله يستر من اللي جايي😅 #النار_بالنار https://t.co/lHFfYmR5Sh
— Sacha Dahdouh (@SachaDahdouh) March 31, 2023
شهادة بفتخر وبعتز فيها من فنان عظيم وقيمة فنية كبيرة منشوف حالنا فيها🙏شكرا من قلبي ❤️ وعمران خفف علينا شوي الله يستر من اللي جايي😅 #النار_بالنار https://t.co/lHFfYmR5Sh