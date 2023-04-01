حذف أغنية "وبطير" بصوت زياد برجي عن يوتيوب

حذف أغنية "وبطير" بصوت زياد برجي عن يوتيوب

لاحظ متابعون على منصّات التواصل الإجتماعي أن أغنية "وبطير" بصوت الفنان زياد برجي قد تم حذفها عن موقع يوتيوب.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت الفنانة إليسا في الأيام الماضية عن فوزها في القضيّة الّتي رفعتها منذ أشهر ضد زياد برجي والشاعر أحمد ماضي، واتهمتهما بالتعدي على حقوق الملكية الفنيّة والأدبيّة العائدة لها في أغنية "أنا وبس".