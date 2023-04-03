شاكيرا تودّع برشلونة مع ولديها... "الأمور ليست دائمًا كما نحلم أن تكون"!

شاكيرا تودّع برشلونة مع ولديها... "الأمور ليست دائمًا كما نحلم أن تكون"!



ودّعت المغنية شاكيرا مدينة برشلونة التي عاشت فيها سنوات عدّة بعد أن قرّرت الابتعاد مع ولديها ووالديها لبدء حياة جديدة بعد انفصالها عن لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه.



وفي منشور مؤثر على إنستغرام، كتبت شاكيرا: "استقريت في برشلونة لأمنح طفلي الاستقرار، وهو نفس الشيء الذي نبحث عنه الآن في ركن آخر من العالم بجوار العائلة والأصدقاء والبحر"، مضيفة: "اليوم نبدأ فصلاً جديدًا في البحث عن السعادة. شكراً لكل من ركب الأمواج معي هناك في برشلونة، المدينة التي تعلمت فيها أن الصداقة هي بلا شك أطول من الحب".



وتابعت شاكيرا: "شكراً لكل من شجعني هناك، وجفف دموعي، وألهمني وجعلني أنمو. شكرًا لجمهوري الإسباني الذين لطالما غطوني بحبهم وولائهم".



وشوهدت شاكيرا في مطار برشلونة يوم الأحد مع ابنيها أثناء مغادرتها برشلونة.



كما شاركت لقطة لجناح الطائرة عند صعودها إليها وكتبت: "لكن الأمور ليست دائمًا كما نحلم أن تكون. أحيانًا نركض لكننا لا نصل. لا تشك أبدًا في أنني سأكون هنا".