كارلا حداد وقعت ضحية عملية نصب واحتيال... والمبلغ وصل الى 150 ألف دولار أميركي (فيديو)

كارلا حداد وقعت ضحية عملية نصب واحتيال... والمبلغ وصل الى 150 ألف دولار أميركي (فيديو)

حلّت الإعلاميّة كارلا حداد ضيفةً على برنامج "قبل وبعد بودكاست" مع الإعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحتيّ LBCI Lebanon على فيسبوك ويوتيوب وموقع الـ LBCI الالكتروني.

وكشفت كارلا حداد للمرّة الأولى عن وقوعها ضحيّة عملية نصب واحتيال، ووصل المبلغ الّذي خسرته الى 150 ألف دولار أميركي. وأعربت كارلا حداد عن ثقتها بالقضاء اللبناني، مُعلنةً أنّها استردّت معظم المبلغ، لكن المبلغ المُتبقي لم تحصل عليه بعد لأن من احتال عليها يتوارى عن الأنظار ويهرب من العدالة.

تابعوا اللقاء الكامل مع الإعلاميّة كارلا حداد في "قبل وبعد بودكاست" في هذا الفيديو: