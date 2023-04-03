هل مقالب برنامج رامز جلال مُفبركة؟.. كارلا حداد تجيب وتوضح! (فيديو)

هل مقالب برنامج رامز جلال مُفبركة؟.. كارلا حداد تجيب وتوضح! (فيديو)

هل مقالب برنامج رامز جلال مُفبركة؟ تجيب الاعلاميّة كارلا حداد خلال حلولها ضيفةً على برنامج "قبل وبعد podcast " مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحتيّ LBCI Lebanon على فيسبوك ويوتيوب وعلى موقع الـ LBCI الالكتروني، قائلةً "ضحايا برنامج رامز نيفر اند لا يعرفون بالمقلب".

وأوضحت كارلا حداد "لست من يوقع بالضيوف، فأنا لا أتواصل معهم قبل الحلقة بل هناك فريق اعداد يتواصل مع النجوم ويوجّه لهم دعوة للمشاركة في برنامج من تقديمي بالمملكة العربية السعودية".

تابعوا اللقاء الكامل مع الاعلامية كارلا حداد في "قبل وبعد بودكاست" في هذا الفيديو: