دعوات نجوى كرم واليسا وكارول سماحة في أحد الشعانين

دعوات نجوى كرم واليسا وكارول سماحة في أحد الشعانين

حرصت نجمات لبنان على رفع الدعوات بمناسبة أحد الشعانين، وذلك من خلال تغريدات جديدة عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

في التفاصيل، دوّنت النجمة نجوى كرم عبر حسابها الرسمي التالي: "انشالله شموع الدّني تنوّر بيوتنا ولبناننا الحلو". أمّا النجمة اليسا فكتبت على تويتر " شعنينة مباركة. هوشعنا هوشعنا، مبارك الآتي باسم الرب".

بدورها، قالت النجمة كارول سماحة في تغريدتها " مبارك الآتي باسم الرب. شعنينة مباركة وإيام كلها بركة ومحبة وفرح وسلام علينا جميعاً".