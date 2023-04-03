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رائد الموسيقى الإلكترونية... وفاة الملحّن الياباني ريويتشي ساكاموتو!
فنّ
2023-04-03 | 05:27
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رائد الموسيقى الإلكترونية... وفاة الملحّن الياباني ريويتشي ساكاموتو!
رائد الموسيقى الإلكترونية... وفاة الملحّن الياباني ريويتشي ساكاموتو!
غيّب الموت الملحّن الياباني ريويتشي ساكاموتو، رائد الموسيقى الإلكترونية ومؤلف موسيقى أفلام سينمائية بارزة، إذ توفيّ في 28 آذار الفائت عن عمر يناهز 71 عاماً جرّاء إصابته بالسرطان عام 2020، على ما أعلن فريقه على موقعه الرسمي الأحد.
وإذ ذكّر فريق ساكاموتو في بيان بأنه "عاش مع الموسيقى حتى النهاية"، أوضح أن الفنان كان أبدى رغبته في جنازة بعيدة عن الأضواء تقتصر المشاركة فيها على الحلقة العائلية الضيقة.
وكان ساكاموتو كشف مطلع عام 2021 عن إصابته بسرطان القولون والمستقيم، بعدما خضع للعلاج من سرطان الحلق منذ 2014.
واكتشفه الجمهور العالمي من خلال الموسيقى التي لحّنها لعدد من الأفلام، أولها "فوريو" (Furyo) للمخرج ناغيسا أوشيما عام 1983، وأدى فيه أيضاً دوراً تمثيلياً.
ونال ساكاموتو عام 1988 جائزة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية لفيلم لمشاركته في كتابة موسيقى "ذي لاست إمبيرور" للمخرج برناردو بيرتولوتشي الذي تعاون معه مرات عدة، من بينها عام 1990 في فيلم "ذي شيلترينغ سكاي".
كذلك عمل ساكاموتو المولود في طوكيو في 17 كانون الثاني 1952 مع عدد من أبرز المخرجين كبراين دي بالما وبيدرو ألمودوفار.
وأسّس ساكوموتو في بداياته عام 1978 مع هاريومي هوسونو ويوكيهيرو تاكاهاشي فرقة "يلو ماجيك أوركسترا". واشتهرت الفرقة بموسيقى الإلكترو-بوب التي تركت أثراً كبيراً لاحقاً على موسيقى التكنو والهيب هوب والجاي-بوب وعلى ألحان ألعاب الفيديو الأولى.
وحقّقت الفرقة نجاحاً ضخماً في اليابان واشتهرت بعض أعمالها في الغرب أيضاً ومنها "بيهايند ذي ماسك" التي أعاد كلّ من مايكل جاكسون وإريك كلابتون غناءها.
وبعد انفراط عقد الفرقة في نهاية 1983، انتقل إلى العمل منفرداً، واستكشف طوال مسيرته الفنية مجموعة متنوعة من الأساليب الموسيقية.
وكان ساكوموتو ناشطاً في عدد من القضايا الاجتماعية الكبرى، منها حماية البيئة. وأصبح من الشخصيات البارزة في الحركة المناهضة للأسلحة النووية في اليابان بعد كارثة فوكوشيما في آذار 2011.
وأقام عام 2012 حفلة موسيقية ضخمة ضد الطاقة النووية بالقرب من طوكيو.
وفي عام 2007، أسّس أيضاً منظمة "مور تريز" (More Trees) غير الحكومية التي تسعى الى الإدارة المستدامة للغابات في اليابان والفيليبين وإندونيسيا.
وانتهى زواج ريويتشي ساكاموتو إلى الطلاق، وهو والد مغني الجاي-بوب ميو ساكاموتو المولود عام 1980 من زواجه بالمغنية وعازفة البيانو اليابانية أكيكو يانو.
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وفاة
الملحّن
ريويتشي ساكاموتو
الموسيقى الإلكترونية
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