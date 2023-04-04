ميريام فارس: "فارس كرم نزل عالتحقيق وتراجع عن كلامه"

ميريام فارس: "فارس كرم نزل عالتحقيق وتراجع عن كلامه"

بعد انتشار معلومات مغلوطة عن خلافها مع الفنان فارس كرم تزامناً مع كذبة الأوّل من نيسان، وضعت الفنانة اللبنانيّة ميريام فارس النقاط على الحروف في تغريدة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

في التفاصيل، دوّنت الفنانة ميريام فارس "الموضوع انتهى من ٦ اشهر، القاضية غادة عون اصدرت القرار ونهيت القضية ب ٢٤ ساعة، فارس نزل عالتحقيق وتراجع عن كلامه وحذف التغريدة "عكس ما كان عم يتوعّد" وتم تركه لقاء سند إقامة، والموضوع اتسكّر عندي بلحظتها".