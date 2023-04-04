ميريام فارس: "فارس كرم نزل عالتحقيق وتراجع عن كلامه"

الموضوع انتهى من ٦ اشهر،
القاضية غادة عون اصدرت القرار ونهيت القضية ب ٢٤ ساعة،
فارس نزل عالتحقيق وتراجع عن كلامه وحذف التغريدة "عكس ما كان عم يتوعّد" وتم تركه لقاء سند إقامة،
والموضوع اتسكّر عندي بلحظتها. pic.twitter.com/xmIi4zsec8
— Myriam Fares (@myriamfares) April 3, 2023
الموضوع انتهى من ٦ اشهر،
القاضية غادة عون اصدرت القرار ونهيت القضية ب ٢٤ ساعة،
فارس نزل عالتحقيق وتراجع عن كلامه وحذف التغريدة "عكس ما كان عم يتوعّد" وتم تركه لقاء سند إقامة،
والموضوع اتسكّر عندي بلحظتها. pic.twitter.com/xmIi4zsec8