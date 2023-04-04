محاكمة فارس كرم على خلفية شكوى ميريام فارس... إليكم التفاصيل

محاكمة فارس كرم على خلفية شكوى ميريام فارس... إليكم التفاصيل

أعلنت " الوكالة الوطنية للاعلام " ان القاضي الجزائي المنفرد في جونيه ميشال معوض قد حدّد جلسة في 9/5/2023 لبدء محاكمة الفنان فارس كرم بجرائم القدح و الذّم.

وتأتي هذه الجلسة بعد إدعاء النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان على فارس كرم، بناءً على الشكوى المقامة ضده من الفنانة ميريام فارس، بواسطة وكيلها المحامي جورج الخوري، علماً أن النيابة العامة كانت قد حفظت الشكوى المقدّمة من الفنان فارس كرم ضد الفنانة ميريام فارس لعدم وجود أي جرم.