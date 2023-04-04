الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
النار بالنار
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
محاكمة فارس كرم على خلفية شكوى ميريام فارس... إليكم التفاصيل
فنّ
2023-04-04 | 06:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
محاكمة فارس كرم على خلفية شكوى ميريام فارس... إليكم التفاصيل
محاكمة فارس كرم على خلفية شكوى ميريام فارس... إليكم التفاصيل
أعلنت "
الوكالة الوطنية للاعلام
" ان القاضي الجزائي المنفرد في جونيه ميشال معوض قد حدّد جلسة في 9/5/2023 لبدء محاكمة الفنان فارس كرم بجرائم القدح و الذّم.
وتأتي هذه الجلسة بعد إدعاء النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان على فارس كرم، بناءً على الشكوى المقامة ضده من الفنانة ميريام فارس، بواسطة وكيلها المحامي جورج الخوري، علماً أن النيابة العامة كانت قد حفظت الشكوى المقدّمة من الفنان فارس كرم ضد الفنانة ميريام فارس لعدم وجود أي جرم.
آخر الأخبار
فنّ
فارس كرم
ميريام فارس
التالي
باسم ياخور نجم "العربجي" يطلّ اليوم في "قبل وبعد بودكاست"
فارس كرم يردّ على ميريام فارس: "أنتِ ما بتشبعي بهدلة يا بنت؟"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
06:24
فارس كرم يردّ على ميريام فارس: "أنتِ ما بتشبعي بهدلة يا بنت؟"
فنّ
06:24
فارس كرم يردّ على ميريام فارس: "أنتِ ما بتشبعي بهدلة يا بنت؟"
0
فنّ
06:09
ميريام فارس: "فارس كرم نزل عالتحقيق وتراجع عن كلامه"
فنّ
06:09
ميريام فارس: "فارس كرم نزل عالتحقيق وتراجع عن كلامه"
0
فنّ
2023-03-02
أغنية فارس كرم ترند على "تيك توك" بعد 17 عاماً على صدورها!
فنّ
2023-03-02
أغنية فارس كرم ترند على "تيك توك" بعد 17 عاماً على صدورها!
0
فنّ
2023-02-11
ميريام فارس تتبرّع بأجر حفلها في كندا للمنكوبين في سوريا (فيديو)
فنّ
2023-02-11
ميريام فارس تتبرّع بأجر حفلها في كندا للمنكوبين في سوريا (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
07:52
بريتني سبيرز برفقة رجل غريب... فهل انفصلت عن سام أصغري؟ (صور)
فنّ
07:52
بريتني سبيرز برفقة رجل غريب... فهل انفصلت عن سام أصغري؟ (صور)
0
فنّ
06:33
سعد الصغير ينسحب على الهواء... برنامج يفضح أبناءه السرّيين! (فيديو)
فنّ
06:33
سعد الصغير ينسحب على الهواء... برنامج يفضح أبناءه السرّيين! (فيديو)
0
فنّ
06:31
باسم ياخور نجم "العربجي" يطلّ اليوم في "قبل وبعد بودكاست"
فنّ
06:31
باسم ياخور نجم "العربجي" يطلّ اليوم في "قبل وبعد بودكاست"
0
فنّ
06:24
فارس كرم يردّ على ميريام فارس: "أنتِ ما بتشبعي بهدلة يا بنت؟"
فنّ
06:24
فارس كرم يردّ على ميريام فارس: "أنتِ ما بتشبعي بهدلة يا بنت؟"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:03
القرار الأوّل في ملف سلامة اليوم.. إمّا تثبيت الحجز على أملاكه أو رفع الخناق عنه (الأخبار)
صحف اليوم
00:03
القرار الأوّل في ملف سلامة اليوم.. إمّا تثبيت الحجز على أملاكه أو رفع الخناق عنه (الأخبار)
0
آخر الأخبار
00:38
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على أوتوستراد جونية باتجاه نهر الكلب وحركة المرور كثيفة في المحلة
آخر الأخبار
00:38
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على أوتوستراد جونية باتجاه نهر الكلب وحركة المرور كثيفة في المحلة
0
علوم وتكنولوجيا
2023-01-06
واتساب تعلن عن ميزة جديدة لتجاوز انقطاع الإنترنت
علوم وتكنولوجيا
2023-01-06
واتساب تعلن عن ميزة جديدة لتجاوز انقطاع الإنترنت
0
أخبار لبنان
2023-01-23
وزير الخارجية جال وسفير تركيا على طوابق مبنى وزارة الخارجية التي يتم ترميمها
أخبار لبنان
2023-01-23
وزير الخارجية جال وسفير تركيا على طوابق مبنى وزارة الخارجية التي يتم ترميمها
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:35
القرم بعد اجتماعه بميقاتي: الحلول والاقتراحات المقدمة بشأن "أوجيرو" ستطرح على طاولة جلسة مجلس الوزراء
أخبار لبنان
07:35
القرم بعد اجتماعه بميقاتي: الحلول والاقتراحات المقدمة بشأن "أوجيرو" ستطرح على طاولة جلسة مجلس الوزراء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
شرطة نيويورك في حال تأهب تحسبا لمثول ترامب أمام المحكمة الثلاثاء
تقارير نشرة الاخبار
13:49
شرطة نيويورك في حال تأهب تحسبا لمثول ترامب أمام المحكمة الثلاثاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها قانوناً فهل ترجئها السياسة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها قانوناً فهل ترجئها السياسة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حركة قطرية باتجاه لبنان... فهل تمهّد لمخرج على مستوى رئاسة الجمهورية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حركة قطرية باتجاه لبنان... فهل تمهّد لمخرج على مستوى رئاسة الجمهورية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
اتفاق جديد بين الأطباء وشركات التأمين...كيف يستفيد منه المواطن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
اتفاق جديد بين الأطباء وشركات التأمين...كيف يستفيد منه المواطن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
ما هي تداعيات قرار لجنة المراقبة الوزارية لأوبك+؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
ما هي تداعيات قرار لجنة المراقبة الوزارية لأوبك+؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
حقوق السحب الخاصة هل أنفقت بالكامل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
حقوق السحب الخاصة هل أنفقت بالكامل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
سرقةٌ طالت خطوط الخلوي... موظفون في دائرة الشبهة والتحقيقات على قدم وساق
تقارير نشرة الاخبار
13:33
سرقةٌ طالت خطوط الخلوي... موظفون في دائرة الشبهة والتحقيقات على قدم وساق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
اعتداء على منشآت كهرباء لبنان يسقط ٣ أبراج للتوتر العالي
تقارير نشرة الاخبار
13:29
اعتداء على منشآت كهرباء لبنان يسقط ٣ أبراج للتوتر العالي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
15:47
أطلق النار على زوجته وابنتيه ثم على نفسه وفارق الحياة!
أمن وقضاء
15:47
أطلق النار على زوجته وابنتيه ثم على نفسه وفارق الحياة!
2
اقتصاد
02:07
انخفاض بأسعار المحروقات..
اقتصاد
02:07
انخفاض بأسعار المحروقات..
3
أخبار لبنان
09:14
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر ربطة الخبز
أخبار لبنان
09:14
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر ربطة الخبز
4
أمن وقضاء
11:21
تفاصيل توقيف الفاعل الذي اعتدى وحاول اغتصاب الصحافيّة البريطانيّة من قبل شعبة المعلومات
أمن وقضاء
11:21
تفاصيل توقيف الفاعل الذي اعتدى وحاول اغتصاب الصحافيّة البريطانيّة من قبل شعبة المعلومات
5
أخبار لبنان
06:06
بيان لوزير الداخلية عن تقديم الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية والرجوع عنها
أخبار لبنان
06:06
بيان لوزير الداخلية عن تقديم الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية والرجوع عنها
6
أخبار لبنان
13:14
انخفاض في سعر دولار "Sayrafa"
أخبار لبنان
13:14
انخفاض في سعر دولار "Sayrafa"
7
أخبار لبنان
12:58
لقاء بين فرنجية وحزب الله مساء الاثنين.. ماذا في تفاصيله؟
أخبار لبنان
12:58
لقاء بين فرنجية وحزب الله مساء الاثنين.. ماذا في تفاصيله؟
8
اقتصاد
08:38
الخليل: احتساب رواتب القطاع العام على 90 ألف مرتبط باجراءات مصرفية تمت قبل الاتفاق على سعر 60 الف
اقتصاد
08:38
الخليل: احتساب رواتب القطاع العام على 90 ألف مرتبط باجراءات مصرفية تمت قبل الاتفاق على سعر 60 الف
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store