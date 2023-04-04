سعد الصغير ينسحب على الهواء... برنامج يفضح أبناءه السرّيين! (فيديو)

سعد الصغير ينسحب على الهواء... برنامج يفضح أبناءه السرّيين! (فيديو)

يواصل برنامج "العرّافة" مع الاعلاميّة المصريّة بسمة وهبة بإثارة الجدل، وتصدّر حديث روّاد الانترنت مجدداً بعدما فضح أبناء الفنان سعد الصغير السرّيين.

في التفاصيل، فضح "شيخ العرافين" في برنامج "العرافة" ضيفه الفنان سعد الصغير بأنه قام ببيع فيلا من أجل شراء ملابس العيد لأبنائه الثلاثة السرّيين.

وانفعل الفنان سعد الصغير وانسحب مباشرةً على الهواء، لترّد الإعلاميّة بسمة وهبة قائلةً: "مش هنادي له ولا هجيبو وهنزّل الكلام ده، إيه المشكلة لما يكون عنده 3 أبناء تانيين؟ هل ده فيه مشكلة؟ ما تنكر يا أخي، عامل سبع البرمبو".