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بريتني سبيرز برفقة رجل غريب... فهل انفصلت عن سام أصغري؟ (صور)
فنّ
2023-04-04 | 07:52
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بريتني سبيرز برفقة رجل غريب... فهل انفصلت عن سام أصغري؟ (صور)
شوهدت النجمة العالمية بريتني سبيرز مع رجل غريب في بورتوريكو يوم السبت، وذلك بعد أيام قليلة من رصدها بدون خاتم زواجها.
ووفق موقع
PageSix
العالمي، فإن الرجل الّذي تم رصده مع بريتني سبيرز هو "حارسها الشخصي".
وفي الصور المنتشرة على الإنترنت، ظهرت سبيرز، 41 عامًا، في مقهى في بلدة دورادو الواقعة على البحر، مرتديةً فستاناً باللون الأسود بدون أكتاف. وبدت وكأنها تقرأ قائمة المشروبات بجانب الرجل المذكور، وهي تأخذ رشفة من مشروبها.
أما بالنسبة للإشاعات المتداولة عن حقيقة انفصال النجمة عن زوجها سام أصغري، فلم يدلِ المتحدث الرسمي باسم سبيرز بأي تعليق، كما رفض وكيل الدعاية الخاص بزوجها التعليق على الموضوع.
آخر الأخبار
فنّ
النجمة العالمية
بريتني سبيرز
رجل غريب
حارس شخصي
بورتوريكو
خاتم زواج
زوج
سام أصغري.
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