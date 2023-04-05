باسم ياخور يروي لحظات مؤثرة قبل وفاة والده: "قلّي ما رح الحق شوف مسلسل العربجي" (فيديو)

باسم ياخور يروي لحظات مؤثرة قبل وفاة والده: "قلّي ما رح الحق شوف مسلسل العربجي" (فيديو)

حلّ الممثل السوري باسم ياخور ضيفاً على برنامج "قبل وبعد بودكاست" مع الإعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحة LBCI Lebanon على فيسبوك ويوتيوب وموقع الـ LBCI الالكتروني.

وسرد باسم ياخور لحظات مؤثرة جمعته بوالده خلال فترة تصوير مسلسل "العربجي" الّذي يُعرض عبر شاشة الـ LBCI طيلة شهر رمضان المبارك، فقال "مررت بظرف صعب، فوالدي رحمه الله كان على فراش المرض وبمرحلة متقدّمة من صراعه مع مرض السرطان".

وأردف باسم ياخور "الوضع كان مؤلماً ولكن المؤلم أكثر هو أنني طلبت من القيّمين على العمل السماح لوالدي بمشاهدة مونتاج مسلسل "العربجي" رغم وضعه الصحي الدقيق. شاهد والدي الكثير من المشاهد قبل عرض العمل وقال لي: أنا شكلي يا بابا ما رح الحق شوف العمل بس انا سعيد انك عم تشاركني عملك الجميل".

وكشف باسم ياخور أن والده الاعلامي الراحل ابراهيم ياخور قد شاهد أيضاً البرومو الترويجي للعمل، وأبدى رأيه آنذاك بالقول: "هذا العمل الدرامي يبدو جذّاباً وقريباً من الناس".

ولكن ما هو أجمل ما قاله والد باسم ياخور لابنه قبل الرحيل؟ الإجابة في هذا الفيديو: