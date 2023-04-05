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أين تمّ تصوير مسلسل "العربجي"؟.. باسم ياخور يكشف كواليس عمله مع سلوم حداد (فيديو)

فنّ
2023-04-05 | 03:44
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أين تمّ تصوير مسلسل &quot;العربجي&quot;؟.. باسم ياخور يكشف كواليس عمله مع سلوم حداد (فيديو)
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أين تمّ تصوير مسلسل "العربجي"؟.. باسم ياخور يكشف كواليس عمله مع سلوم حداد (فيديو)

هل سيتحوّل عبدو العربجي من مظلوم الى ظالم؟

خلال حلوله ضيفاً على برنامج "قبل وبعد بودكاست" مع الإعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحة LBCI Lebanon على فيسبوك ويوتيوب وموقع الـ LBCI الالكتروني، تحدّث الممثل السوري باسم ياخور عن كواليس عمله مع الممثل القدير سلّوم حداد.
 
كما أجاب على مجموعة أسئلة وأبرزها: أين تمّ تصوير مسلسل العربجي؟ وهل سيتحوّل عبدو العربجي ضمن أحداث العمل من مظلوم الى ظالم؟ ولماذا تأخّر تنفيذ العمل المشوّق لمدّة عامين؟
 
تابعوا لقاء النجم باسم ياخور ضمن برنامج "قبل وبعد بودكاست" في هذا الفيديو:
 
 

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