الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

باسم مغنية يشيد بأداء كاريس بشار في "النار بالنار".. فكيف ردّت عليه؟

فنّ
2023-04-05 | 04:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
باسم مغنية يشيد بأداء كاريس بشار في &quot;النار بالنار&quot;.. فكيف ردّت عليه؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
باسم مغنية يشيد بأداء كاريس بشار في "النار بالنار".. فكيف ردّت عليه؟

باسم مغنية يشيد بأداء كاريس بشار في "النار بالنار".. فكيف ردّت عليه؟

تضجّ مواقع التواصل الاجتماعي بالتغريدات الّتي تثني على أداء الممثلة السوريّة كاريس بشار الّتي تؤدّي دور مريم ضمن أحداث مسلسل "النار بالنار" الّذي يُعرض عبر شاشة الـ LBCI طيلة شهر رمضان المبارك.
 
وأبدى الممثل اللبناني باسم مغنية إعجابه بإحدى التغريدات الّتي أضاءت على قدرة كاريس بشار بالتنويع بأدوارها التمثيليّة، وعلّق قائلاً "هذا ما توقعته من كاريس وهذا ما حصل. مبروك وكل الحب".
 
بدورها، ردّت كاريس بشار على باسم مغنية في تغريدةٍ عبر تويتر، فكتبت "حبيبي يا باسم، ألف شكر".

آخر الأخبار

فنّ

باسم مغنية

كاريس بشار

النار بالنار

LBCI التالي
دنيا بطمة بملامح مختلفة ويصعب التعرّف اليها... عمليات تجميل او فوتوشوب؟
أين تمّ تصوير مسلسل "العربجي"؟.. باسم ياخور يكشف كواليس عمله مع سلوم حداد (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-03-30

كاريس بشار عن تمثيلها مع جورج خباز في "النار بالنار": كنت خائفة منه!

LBCI
فنّ
2023-03-30

جورج خبّاز ينشر صورة مع كاريس بشار من "النار بالنار"... "كفّوا المسلسل"!

LBCI
فنّ
2023-03-31

كارمن لبس في رسالة الى أبطال "النار بالنار": "ما بقدر غير قول برافو"

LBCI
فنّ
2023-03-31

ساشا دحدوح توقّعت "النار بالنار" قبل 15 عاماً... حلمت بالتمثيل مع جورج خباز (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:27

الموت يُفجع دينا الشربيني

LBCI
فنّ
04:07

دنيا بطمة بملامح مختلفة ويصعب التعرّف اليها... عمليات تجميل او فوتوشوب؟

LBCI
فنّ
03:44

أين تمّ تصوير مسلسل "العربجي"؟.. باسم ياخور يكشف كواليس عمله مع سلوم حداد (فيديو)

LBCI
فنّ
03:41

باسم ياخور يروي لحظات مؤثرة قبل وفاة والده: "قلّي ما رح الحق شوف مسلسل العربجي" (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:09

تركيا تغلق مجالها الجوي مع مدينة في كردستان العراق

LBCI
فنّ
2023-03-26

اللبنانية مارلين نعمان تبهر لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" بنسخته الفرنسية!

LBCI
خبر عاجل
2023-03-17

بعد جلسة الإستماع إليه... سلامة يصدر بيانًا

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-10

الفرزلي يكشف ماذا قال له بري عن ترشيح فرنجية...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:48

مواجهات عنيفة في القدس

LBCI
أخبار لبنان
07:28

أجواء الخلوة الروحية للنواب المسيحيين في بيت عنيا - حريصا…

LBCI
أخبار لبنان
06:42

الراعي في قداس خلوة بيت عنيا: ماذا فعلتم لتسهيل انتخاب رئيس الجمهوريّة؟

LBCI
أخبار دولية
05:11

ماكرون: يمكن للصين أن "تلعب دورا رئيسيا" لإيجاد "طريق يؤدي إلى السلام" في أوكرانيا

LBCI
خبر عاجل
03:57

وزير المال بدأ بدرس خيارات لتأمين الإعتمادات المطلوبة للإنتخابات البلدية والإختيارية

LBCI
أخبار لبنان
02:25

رياضة روحية للنواب المسيحيين في حريصا اليوم... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار دولية
01:29

ترامب معلقا على التهم الموجهة إليه: "لم أتخيل أبدا أن هذا قد يحدث في أميركا"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

مشاورات رباعية تمهد لانطلاق ملف التطبيع بين تركيا وسوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

هل تُستأنف المفاوضات الاميركية-الايرانية قريبًا؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:49

بعد فرض عقوبات أميركية على الأخوين رحمة... ماذا في تفاصيل الأسباب؟

LBCI
خبر عاجل
03:57

وزير المال بدأ بدرس خيارات لتأمين الإعتمادات المطلوبة للإنتخابات البلدية والإختيارية

LBCI
أخبار لبنان
14:31

من هما تيدي وريمون رحمة؟ وما هي شركة ZR ENERGY؟

LBCI
أخبار لبنان
11:10

الصليب الأحمر: عطل طرأ على رقم الطوارئ المجاني في بيروت وجبل لبنان... اليكم البديل

LBCI
أخبار دولية
15:21

لقاء بين وزيري خارجية السعودية وإيران في بكين الخميس

LBCI
اقتصاد
12:11

مصرف لبنان يعلن حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم

LBCI
أخبار لبنان
03:25

رواتب القطاع العام... ماذا أوضحت وزارة المالية عنها؟

LBCI
امن وقضاء
11:20

قرار لمحافظ بيروت يتعلق بتعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة