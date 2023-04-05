باسم مغنية يشيد بأداء كاريس بشار في "النار بالنار".. فكيف ردّت عليه؟

باسم مغنية يشيد بأداء كاريس بشار في "النار بالنار".. فكيف ردّت عليه؟

تضجّ مواقع التواصل الاجتماعي بالتغريدات الّتي تثني على أداء الممثلة السوريّة كاريس بشار الّتي تؤدّي دور مريم ضمن أحداث مسلسل "النار بالنار" الّذي يُعرض عبر شاشة الـ LBCI طيلة شهر رمضان المبارك.

وأبدى الممثل اللبناني باسم مغنية إعجابه بإحدى التغريدات الّتي أضاءت على قدرة كاريس بشار بالتنويع بأدوارها التمثيليّة، وعلّق قائلاً "هذا ما توقعته من كاريس وهذا ما حصل. مبروك وكل الحب".

بدورها، ردّت كاريس بشار على باسم مغنية في تغريدةٍ عبر تويتر، فكتبت "حبيبي يا باسم، ألف شكر".