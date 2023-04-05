لأسباب صحية... المغني البلجيكي ستروماييه يلغي حفلاته

انتشر عبر الشبكات الاجتماعية بياناً نشره المغني البلجيكي ستروماييه الثلاثاء، أعلن فيه إلغاء كل حفلاته المقررة حتى نهاية أيار لأسباب صحية.

وجاء في الرسالة الّتي وجهها ستروماييه إلى محبيه عبر تويتر: "صحتي لا تسمح لي مع الأسف الاستمرار في الالتقاء بكم راهنا"، مضيفاً "الأمل في أن أنقل إليكم في أسرع وقت أنباء أكثر إيجابية. أتشوق للقائكم كي ننهي هذه الجولة".

ووفقاً لوكالة فرانس برس، فلم يوضح المغني، البالغ من العمر 38 عاما، والذي عانى في فترات سابقة من الاكتئاب، الأسباب الطبية التي دفعت لاتخاذ قرار إلغاء 15 حفلة في أنحاء مختلفة من أوروبا.

ويُذكر أن ستروماييه يقوم حالياً بجولة أوروبية للترويج لألبومه "مولتيتود" الذي طرحه قبل عام، وقد ألغى 6 حفلات خلال الأسبوعين الماضيين.