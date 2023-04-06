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فيلم "جانّ دو باري" للممثل جوني ديب يفتتح مهرجان "كان" السينمائي

فنّ
2023-04-06 | 08:03
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فيلم &quot;جانّ دو باري&quot; للممثل جوني ديب يفتتح مهرجان &quot;كان&quot; السينمائي
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فيلم "جانّ دو باري" للممثل جوني ديب يفتتح مهرجان "كان" السينمائي

فيلم "جانّ دو باري" للممثل جوني ديب يفتتح مهرجان "كان" السينمائي

يُفتَتَح مهرجان كان السينمائي في 16 أيار المقبل بفيلم "جانّ دو باري" (Jeanne du Barry) للمخرجة الفرنسية مايوين، على ما أعلن المنظّمون الأربعاء، ويُكرّس هذا الفيلم بقوة عودة النجم الأميركي جوني ديب إلى الشاشة الكبيرة.

وأوضح المهرجان في بيان أن "جانّ دو باري"، وهو الفيلم الروائي السادس للممثلة والمخرجة الفرنسية البالغة 46 عاماً (بعد "بوليس" الحائز جائزة لجنة التحكيم عام 2011 و و"مون روا" و"آ دي إن" وسواها) يُعرض على شاشة "غران تياتر لوميير" "بعد مراسم الافتتاح التي تنقلها مباشرة "فرانس تلفزيون" على الشاشة الصغيرة وقناة "بروت" على الإنترنت.

ويتناول الفيلم "حياة جانّ دو باري، محظية الملك لويس الخامس عشر، وقصة صعودها وسقوطها"، وتؤدي دورها المخرجة مايوين بنفسها. أما ديب فيجسّد شخصية الملك الفرنسي، فيما يشارك في العمل أيضاً الممثلون الفرنسيون بيار ريشار وبنجامان لافيرن وإنديا هير.

ويعود جوني ديب بقوة إلى الساحة السينمائية من خلال هذا الفيلم بعد المواجهة القضائية التي حظيت باهتمام إعلامي واسع بينه وبين زوجته السابقة أمبر هيرد في شأن اتهامات بالعنف الزوجي، والاتهامات المتبادلة بينهما بالتشهير.

وسبق لمهرجان كان أن عرض مجموعة أفلام من بطولة جوني ديب (59 عاماً)، بينها "فير أند لوثينغ إن لاس فيغاس" و"بايرتس أوف ذي كارايبيين"، وكذلك فيلم "ذي برايف" الذي تولى إخراجه في دورة عام 1997.

آخر الأخبار

فنّ

فيلم

جانّ دو باري

جوني ديب

مهرجان "كان" السينمائي

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