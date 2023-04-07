عن زكريا الداعشي في "النار بالنار"... فيكتوريا عون: يحتاج إلى علاج!

عن زكريا الداعشي في "النار بالنار"... فيكتوريا عون: يحتاج إلى علاج!

"لو التقيت برؤى في الحقيقة لكنت حضنتها"، بهذه العبارة أعربت الممثلة الشابة فيكتوريا عون عن تعاطفها مع الشخصيّة الّتي تجسّدها في مسلسل "النار بالنار" الرمضاني، وذلك خلال حلولها ضيفةً على برنامج "قبل وبعد بودكاست" مع الإعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحة LBCI Lebanon على فيسبوك ويوتيوب وموقع الـ LBCI الالكتروني.

وتحدّثت فيكتوريا عون عن ردود الفعل الإيجابية تجاه دورها، وكشفت أن شخصيّة رؤى صادمة ولا تحكم عليها بل على المحيطين بها الّذين أوصلوها لكي تكون صبية متزوجة وحاملاً في سنّ الـ14 سنة.

واعتبرت فيكتوريا أن شخصيّة زكريا الداعشي بحاجة لعلاج، فماذا قالت عن تعاونها مع الممثل طوني عيسى؟ التفاصيل في هذا الفيديو: